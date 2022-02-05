نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احذر سلق البيض بهذه الطريقة الخطيرة قد يدمر كبدك ويتسبب بوفاتك لا تقوم بها بعد اليوم في المقال التالي
عمر شويل - جدة احذر سلق البيض بهذه الطريقة الخطيرة قد يدمر كبدك ويتسبب بوفاتك لا تقوم بها بعد اليوم - ثقفني
سلق البيض من الطرق الذي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص على الفطور، ولكن كم من الوقت الذي تنتهي فيه صلاحية البيض أثناء التخزين والإجابة عن هذا السؤال تكون كالآتي عندما يتم الاحتفاظ بالبيض داخل الثلاجة مسلوق دون تقشيره مدة تصل إلى أسبوع أما إذا كان خارج الثلاجة؛ فلابد من تناوله في خلال ساعتين، وإن كانت درجة الحرارة مرتفعة فساعة واحدة تكفي وبعدها يتم فساد البيض.
سلق البيض بهذه الطريقة قد يدمر كبدك ويتسبب بوفاتك
- عندما يكون البيض غير صالح للأكل قد تصدر منه رائحة غازية في الثلاجة، وهذه الرائحة هي كبريتيد الهيدروجين وهي غير ضارة، وقد تزول خلال ساعات وإذا تم ملاحظة رائحة سيئة ولزوجة بالبيض؛ فهذا يعني أنه اصبح غيرصالح للأكل وتناوله قديسبب الغصيان والقئ والأسهال.
- والجدير بالذكر أن نتعرف عن سبب وجود اللون الرمادي المخضر للبيض المسلوق؛ فهو ينتج عن تفاعل الحديد الموجود في صفار البيض مع كبريتيد الهيدوجين الموجود في البياض، وهذا السبب يرجع لسلق البيض مدة طويلة ولا يعني هذا الأمر أنه فاسد.
فقط بيضة واحدة و أعملي ٨٠ قطعة بسكويت الشيكولاتة بدون فرن في عشر دقائق طعمها أحلي من الجاهز
كيف يتم التخزين الصحيح للبيض المسلوق
- يجب عدم وضع البيض المسلوق بدرجة حرارة الغرفة ووضعها في الثلاجة.
- تجنب وضع البيض المسلوق في باب الثلاجة وهذا نظرا لتقلبات درجات الحرارة لفتح باب الثلاجة المستمر.
- عدم وضع البيض في الفريزر لأن تناوله غير مرغوب فيه وهو قاسي القوام.
- تجميد البيض يعمل على تقليل صلاحية.
- كما أنه يجب أن يسلق البيض جيداحتي يتم التخلص من البكتيريا.
- عندما يتم سلق البيض فهذا يقلل من صلاحية البيض.
- كما أنه لا بد من شطف البيض المسلوق بالماء البارد ومن ثم يتم الضغط عليه فهذه الطريقة تجعل تقشيره سهل جدا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ