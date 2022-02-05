احذر سلق البيض بهذه الطريقة الخطيرة قد يدمر كبدك ويتسبب بوفاتك لا تقوم بها بعد اليوم

سلق البيض من الطرق الذي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص على الفطور، ولكن كم من الوقت الذي تنتهي فيه صلاحية البيض أثناء التخزين والإجابة عن هذا السؤال تكون كالآتي عندما يتم الاحتفاظ بالبيض داخل الثلاجة مسلوق دون تقشيره مدة تصل إلى أسبوع أما إذا كان خارج الثلاجة؛ فلابد من تناوله في خلال ساعتين، وإن كانت درجة الحرارة مرتفعة فساعة واحدة تكفي وبعدها يتم فساد البيض.

سلق البيض بهذه الطريقة قد يدمر كبدك ويتسبب بوفاتك

عندما يكون البيض غير صالح للأكل قد تصدر منه رائحة غازية في الثلاجة، وهذه الرائحة هي كبريتيد الهيدروجين وهي غير ضارة، وقد تزول خلال ساعات وإذا تم ملاحظة رائحة سيئة ولزوجة بالبيض؛ فهذا يعني أنه اصبح غيرصالح للأكل وتناوله قديسبب الغصيان والقئ والأسهال.

والجدير بالذكر أن نتعرف عن سبب وجود اللون الرمادي المخضر للبيض المسلوق؛ فهو ينتج عن تفاعل الحديد الموجود في صفار البيض مع كبريتيد الهيدوجين الموجود في البياض، وهذا السبب يرجع لسلق البيض مدة طويلة ولا يعني هذا الأمر أنه فاسد.

فقط بيضة واحدة و أعملي ٨٠ قطعة بسكويت الشيكولاتة بدون فرن في عشر دقائق طعمها أحلي من الجاهز

كيف يتم التخزين الصحيح للبيض المسلوق