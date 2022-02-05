وفري فلوسك مع أسواق بنده وهايبر بنده وأشتري طلباتك الأسبوعية أو الشهرية بأقوي العروض الحصرية بالجملة الأسبوعية، أشتري واحد وأحصل على الأخر مجاناً 1+1، على منتجات البقالة والسلع التمونية، كما تضمن لكم أقل الأسعار للتسوق بجميع فروعها، وتقدم أقوي العروض المختارة لأكبر الماركات، مثل فيليبس، كولين، تيفال، دورا، براون، مولينيكس، أتش بي.

وفر فلوسك مع بنده بأفضل الصفقات والعروض الأسبوعية 1+ 1 مجاناً

وتوفر أيضا بقسم الأدوات المنزلية تشكيلة رائعة من أدوات المطبخ، كما يتوافر للأسبوع الثاني على التوالي مهرجان الجمال ويشمل تشكيلة متنوعة من منتجات كاملة للعناية بالبشرة والشعر، وتقدم خصمم 33% عند شراء الفوط الصحية، ولعشاق أقتناد الجوالات الحديثه أو أستبدلها تقدم بالجملة أسعار رائعة على الهواتف المحمولة والأكسسورات الملحقه بها.

محضر طعام مكون من 10 قطع، متوفر بلون أسود، ماركة مولينكس، سعر القطعة 589.00 ريال بدلاً من 609.00 ريال.

خلاط مولينيكس، مكون من قطعتان، بسعر 175.00 ريال سعودي بدلاً من 199.00 ريال سعودي.

خلاط يدوي هاند بلندر مكون من خمس قطع من فيليبس، سعر الخلاط 189.00 ريال سعودي بدلاً من 259.00 ريال سعودي.

غلاية دولفيني، لتحضير الشاي والمشروبات الساخنة السريعة، من تيفال، بسعر 95.00 ريال سعودي بدلاً من 115.00 ريال سعودي.

عصارة فواكه، من براون، مزود بدورق مدرج بدرجات لترية، بسعر 139.00 ريال سعودي بدلاً من 149.00 ريال سعودي.

فرامة لحم من مولنيكس، بسعر 885.00 ريال سعودي بدلاً من 1149.00 ريال سعودي.

قلاية بدون زيت، لتحضير جميع الأكلات بطريقة صحية وشهية، ماركة فيليبس، بسعر 1199.00 ريال سعودي بدلاً من 1535.00 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية من كولين، سعة 11 لتر، بسعر 209.00 ريال سعودي بدلاً من 239.00 ريال سعودي.

موزع مياة من دورا، تقدم بنده خدمك التوصيل والتركيب مجاناً عند شرائكم للمنتج، بسعر 699.00 ريال سعودي بدلاً من 749.00ريال سعودي.