انت الان تتابع تفاصيل خبر طريقة عمل الكيكة.. أسرار نجاح الكيك الهش بخطوات سهلة وبسيطة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل الكيكة لتحضيرها لأطفالها وأفراد أسرتها، فهي من الحلويات المفضلة لدى الجميع ويمكن تناولها في أي وقت من اليوم بمشروب ساخن مثل الشاي أو اللبن سواء على الفطار أو العشاء أو حتى بين الوجبات، فالكيك من الوجبات الخفيفة المفيدة التي تحتوي على مكونات ذات قيمة غذائية كالبيض واللبن، وسوف نستعرض معاً طريقة تحضير الكيك الهش بخطوات بسيطة وسهلة تستطيع كل سيدة تنفيذها حتى المبتدئات لتحصل على نتيجة مضمونة وناجحة.

طريقة عمل الكيكة

مقادير الكيك

تعتبر مكونات الكيك بسيطة ومتوفرة في كل بيت كما أن تحضيرها سهل ولا يستغرق وقتاً طويلاً، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار في طريقة عمل الكيكة بعض الإرشادات الواجب اتباعها لنجاح الكيك منها أن تكون جميع المكونات في درجة حرارة الغرفة وعدم الزيادة أو النقص في المكونات عند تنفيذها كما يجب إشعال الفرن مسبقاً ليكون ساخناً قبل وضع الكيك فيه، وإليكم المقادير بالتفصيل:

4 بيضات في درجة حرارة الغرفة.

2 كيس فانيليا.

كوب لبن دافئ ليعطي الكيك هشاشة وطعم لذيذ.

كوب ونصف من السكر الناعم.

2 كوب من الدقيق المنخول متعدد الاستعمالات أو دقيق الحلويات.

باكو من البيكنج بودر.

كوب إلا ربع من الزيت والزبدة أو زيت وسمن أو زيت فقط.

رشة ملح.

طريقة تحضير الكيكة

يمكن تحضير الخلاط أو المضرب اليدوي في طريقة عمل الكيكة، نضع البيض أولاً مع الفانيليا ونقوم بالخفق جيداً ثم نضيف السكر ونخفق مرة أخرى وبعد ذلك نضيف اللبن والمادة الدهنية (الزيت والزبدة أو الزيت والسمن أو الزيت) ونقوم بخفق هذه المكونات جيداً معاً، وفي وعاء أخر نضع المكونات الجافة من الدقيق و البيكنج بودر ورشة الملح جميعاً ثم نضيف الخليط السائل مع التقليب المستمر حتى تتجانس كل المكونات معاً، قومي بدهن صينية الكيك أو القالب وضعي الخليط وادخليه الفرن المسبق تسخينه على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة وبعد ذلك قومي باختبار الكيك بعود خشب للتأكد من النضج ثم اتركيه ليبرد قليلاً قبل التقطيع.

يوجد طرق مختلفة وعديدة لتحضير الكيك وكذلك هناك اختلاف في المكونات حيث يمكن إضافة الكثير من النكهات ليعطي مذاق غني ولذيذ، فهناك كيك الشيكولاتة وكيكة البرتقال وكيك بالقرفة وكيك بالزبادي وكيك الليمون والجوز وكيكة التمر وكيكة الجزر وأنواع أخرى متنوعة مثل الكب كيك والمافن وكيكة الجيلي وكلها وصفات لها طعم مميز وشهي يحبه الكبار والصغار، الكيك من الحلويات التي لا غنى عنها في جميع الاحتفالات والمناسبات ومن أكثر الأصناف المشهورة واللذيذة في جميع دول العالم.