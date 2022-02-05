انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر البيتكوين اليوم بالدولار السبت.. مؤشرات ايجابية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - وفقا لأحدث المؤشرات اليوم لا يزال البتكوين في منطقة محيرة، بانتظار كسر مناطق 44 و 45 ألف حتى يتم التأكد صعود أو هبوط الترند الصاعد، لقد دخل البيتكيون منطقة البولز وهو مؤشر على بدء عمليات شراء جديدة وثقة في السوق، إلا أن الأمر يتطلب المحافظة على مناطق المقاومة التي تم كسرها للتأكد من أن الكسر الذي حدث لم يكن مزيفا وأنه تصحيح ايجابي.

وفي قراءة سريعة لمؤشرات اليوم يبدو أن الأمور ايجابية خصوصا بعد انخفاض ضغط البيع بنهاية الأسبوع الماضي، وهناك احتمال أن يحدث ترند ايجابي، فكل المؤشرات تصب في صالح ارتفاع الترند ومن الممكن جدا أن تكمل على فترة أسبوعية ايجابية، وحتى بالنسبة للعملات الرقمية الأخرى الأمور غير خطيرة لأن عمليات البيع التي حدثت لأن المستثمرين كانوا يبيعون على خسارة خلال فترة قصيرة، خصوصا إذا كانت مؤشرات الفترة الأسبوعية تميل الى إنخفاض ضغط البيع.

ومن المتوقع خلال الأسابيع القادمة أن تتحسن الأمور بشكل ايجابي أكثر، خصوصا إذا استمر ضغط بيع البيتكوين في التراجع، وأن هبوط البيتكوين خلال الأسبوع الماضي كان نتيجة إقدام المستثمرين على عمليات البيع لفترة قصيرة وأنهم باعوا على خسارة، وحتى لو هبط البيتكوين إلى منطقة 39 ألف دولار ممكن أن تكون مناطق دعم بانتظار ردة فعل البتكوين خلال الأيام القادمة.

ارتفع سعر البيتكوين نحو 8% خلال الـ 24 ساعة الماضية مسجلا 40,220.00 دولار، وسجل في بداية تعاملات اليوم نحو 41,485.40 دولار .