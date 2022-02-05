شوف خصومات وعروض هايبر بنده بالسعودية مازالت مستمرة وبقوة تصل ل 60 ٪

نسعى دائما لتقديم إليكم كل ما هو جديد ومتوفر من العروض والخصومات الحصرية في المجال التسويقي التي تقدمها أضخم المراكز التجارية المتخصصة في بيع السلع والمنتجات الضرورية والأساسيىة لكل بيت والتى من أهمها هايبر ماركت بنده بالسعوديه فهو يعتبر من أضخم المراكز التسويقية المتخصصة في بيع كل ما هو هام وضروري للبيت، ويتمتع بتاريخ عريق في مجال التسويق، ويوجد له العديد من الفروع في جميع انحاء السعودية، ويتميز ايضاً بالأسعار المتفاوتة التي تميز تخض منتجاته وقت التخفيضات بداخله فقد تصل إلى 50%، بالإضافة إلى أنه متاح به جميع السلع الغذائيه والأجهزة الكهربائية و منتجات العنايه بالبشرة و منتجات العناية بالشعر والكثير من المنتجات التي تكون ضروريه وهامة للمستهلك وسوف نتناول الأن العرض الاسبوعي بداخل هايبر بنده بالتفصيل.

عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية :

متواجد بداخل مقلاه بدون زيت فيليبس سعة (800 جرام) ، لعمل البطاطس المقرمشة اللذيذة مثل المحلات وصحية بدون زيت، سعرها كان 769 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 299 ريال سعودي.

متواجد أيضاً طاهية أرز سينكور تساعدك على طهي الأرز بطريقة صحية و أيضاً في بضع دقائق سعرها كان قبل العرض 129 ريال سعودي وبعد العرض يصل السعر إلى 99 ريال سعودي، بادر بالحصول على العرض الأن.

متاح بالعرض الأسبوعي خلاط يدوي مقدم من شركة كي أون قوة 800 وات سعرها قبل العرض 169 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 105 ريال سعودي.

خلاط مع مطحنة مولينكس لا غنى عنه داخل أي مطبخ السعر كان 189 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 119 ريال سعودي.

عروض وخصومات هايبر بنده على السلع والمنتجات الغذائية الضرورية:

يوجد بداخل العرض دجاج مجمد ساديا بدون أحشاء سعر الواحدة قبل العرض 14.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 13.50 ريال سعودي، تتميز منتجات شركة ساديا بجودتها العالية.

وأيضاً يوجد عرض على كرتونة الدجاج (10×900kg) إنتاج ساديا ، سعرها بعد العرض 130.95 ريال سعودي حيث كان قبل ذالك 147.95 ريال سعودي.

قوانص وأكباد دجاج (450 جرام) سعرها قبل العرض 4.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 4.50 ريال سعودي.

برجر بقرى إنتاج شركة ساديا لا مثيل له للإستمتاع بأشهى ساندوتش برجر بجودة عالية صحي ومضمون، سعره قبل العرض 42.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 23.95 ريال سعودي.

وتوجد أيضاً مجموعة من الخضار الطازجة إنتاج شركه ساديا (بازلاء خضراء/ ذرة حلوه/ وفاصوليا خضراء متقطعه/ وخضار المشاكل ذرة) وزن الكيس 900جرام، سعره بداخل العرض 11.50 ريال سعودي، هذا السعر للكيس الواحد.

عروض هايبر بنده على المنظفات: