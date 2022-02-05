نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأثير الطاقة الإيجابية علي جسدك وعلي المحيطين بك في المقال التالي
زيادة الطاقة الإيجابية في المنزل والحصول على الأجواء اللطيفة اللطيفة لقضاء وقت جميل مع العائلة أو الأصدقاء مهم جدا، وتحسين الحالة المزاجية أيضا ،فما هي الطاقة الإيجابية وما تأثيرها الفعلي على الصحة النفسية وماهي محفزات الطاقة الإيجابية وماهي أهي أضرار الطاقة السلبية وتأثيرها على الصحة النفسية والحالة المزاجية والصحة العامة للجسم.
ماهي الطاقة الإيجابية
كل إنسان يحمل داخل نفسه الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية ،ولكن أيهما بنسبة أعلى وأسهل بنسبة أقل هذا يرجع إلى المحفزات المحيطة به،ومع الاستمرار في الحصول على الطاقة الإيجابية ينعكس على جمال الإنسان الخارجي وقدرته على التفكير الجيد بل الممتاز وأيضا بس التفاؤل والحب والنشاط في نفسه ونفوس من يتعامل معه، على العكس تمام عندما تسيطر الطاقة السلبية على شخص معين فهذا ينعكس على وجهه وتصرفاته البغضاء أحيانا، فعلينا دائما السعي للحصول على الطاقة الإيجابية والتقرب من أسبابها ومصادرها.
محفزات ومصادر الطاقة الإيجابية
- التقرب من الأشخاص الناجحين في الحياة ،يحفز على التغلب على صعوبات الحياة والتحفيز على أفكار جديدة وطموحات كبيرة.
- النباتات في المنزل سواء في بلكونه المنزل أو داخل المنزل مهمة جدا لتجديد النشاط وبث روح البهجة والتفاؤل في المنزل كله، وهذه النباتات مثل نبار الروز ماري أو إكليل الجبل وأيضا نبات الأوركيد ونبات الياسمين والنعناع ووجود النباتات عامة.
- الخروج للطبيعة مع الأصدقاء أو العائلة أو حتى التمشية بمفردك للتحفيز على وصول الأكسجين للمخ وزيادة الطاقة الإيجابية والتخلص من الطاقة السلبية.
- ممارسة الرياضة من الأساسيات المحفزة جدا على زيادة الطاقة الإيجابية وتفريغ الطاقة السلبية وتصفية الذهن، والمحافظة على الوزن المثالي للحصول على الشكل المريح بالطبع يساعد على زيادة الثقة في الوزن وبالتالي زيادة الطاقة الإيجابية.
- الأكل الصحي والإكثار من الفواكه والخضراوات يزيد جدا من الطاقة الإيجابية وتحسين حالك الجسم وصحته وتحسين الهضم كما إنه له تأثير إيجابي كبير على الحالة المزاجية والجسمانية.
- القيام بالأعمال الخيرية ومساعدة الغير، يزيد جدا من الطاقة الإيجابية والسعادة وزيادة هرمونات السعادة كالدوبامين ،فأحيانا يكون إحساسك بالسعادة اكتر من متلقى المساعدة سواء المساعدة المادية أو المعنوية.
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