تأثير الطاقة الإيجابية علي جسدك وعلي المحيطين بك

زيادة الطاقة الإيجابية في المنزل والحصول على الأجواء اللطيفة اللطيفة لقضاء وقت جميل مع العائلة أو الأصدقاء مهم جدا، وتحسين الحالة المزاجية أيضا ،فما هي الطاقة الإيجابية وما تأثيرها الفعلي على الصحة النفسية وماهي محفزات الطاقة الإيجابية وماهي أهي أضرار الطاقة السلبية وتأثيرها على الصحة النفسية والحالة المزاجية والصحة العامة للجسم.

ماهي الطاقة الإيجابية

كل إنسان يحمل داخل نفسه الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية ،ولكن أيهما بنسبة أعلى وأسهل بنسبة أقل هذا يرجع إلى المحفزات المحيطة به،ومع الاستمرار في الحصول على الطاقة الإيجابية ينعكس على جمال الإنسان الخارجي وقدرته على التفكير الجيد بل الممتاز وأيضا بس التفاؤل والحب والنشاط في نفسه ونفوس من يتعامل معه، على العكس تمام عندما تسيطر الطاقة السلبية على شخص معين فهذا ينعكس على وجهه وتصرفاته البغضاء أحيانا، فعلينا دائما السعي للحصول على الطاقة الإيجابية والتقرب من أسبابها ومصادرها.

محفزات ومصادر الطاقة الإيجابية