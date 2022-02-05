كيفية الاستفادة من زيت القلي المستخدم لزيادة دخلك و توفيرك فى بيتك و المحافظة علي البيئة

كيفية الاستفادة من زيت القلي من الأمور الطبيعية المتعارف عليها لدى ربات البيوت، حيث أنه ليس من الصحي استعمال الزيت مرارا لأغراض القلي، كما أننا من الأفضل تغير القلي حتى لا نتعرض للإصابة بالأمراض، ولكن من الممكن الاستفادة بزيت القلي لأغراض كثيرة غير الطعام، ومن خلال مقالنا هذا سوف نتعرف على الاستفادة من الزيت واستعادة تدويرة للاستعمال مرة أخرى.

كيفية الاستفادة من زيت القلي

من الأشياء الخاطئة التي تقع بها ربة المنزل هو سكب الزيت في الأحواض ربما تسبب مشاكل عديدة في الصرف، ومنها ما يلي:

من الآن يمكنك الاستغناء عن التصرف الخاطئ التي يسبب مشاكل من خلال معرفتك معنا من إعادة استعمال الزيت بعد أغراض القلي.

بعد تجميع حوالي 2 لتر من الزيت المستعمل يمكنك عمل صابون التنظيف، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال السطور التالية:

2 لتر من الزيت المستخدم سابقا.

2 كوب من الدقيق.

نصف كوب من سائل التنظيف.

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

عصير ليمونة.

ربع كيلو من البوتاس او هيدوركسيد البوتاسيوم.

احذر أن ترمي زيت القلي المستعمل من الان هتكسب دهب كنز في البيت وإليك السبب!

تحضير صابون في المنزل

تتعدد طرق صنع الصابون في المنزل فهناك صابون علاجي يعالج مشاكل البشرة وصابون للتعقيم لذلك يصنع الصابون بطريقة على البارد وأخرى على الساخن طريقة تحضيرة سهلة وبسيطة، وهي من خلال الآتي: