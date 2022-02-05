قضية ريان المغربي حركت قضية الطفل المخطوف فواز القطيفان

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محمد سياف - ابو ظبي - في الوقت الذي يصارع فيه الطفل البطل ريان المغربي الساقط في البئر قرابة الـ 4 أيام، يوجد طفل سوري اسمه فواز القطيفان مفقود مند شهرين وفجأة تظهر عصابة وتنشر فيديو يتم فيه تعذيبه و يطالبون بمبلغ مستحيل أي عائله بسيطة إنها توفره.

قضية الطفل المخطوف فواز القطيفان

بدأت منذ شهر نوفمبر الماضي في مدينة اطلع بسهل حوران بمحافظة درعا عندما استوقف ملثمين يستقلون درجة بخارية طفلين شقيقين كان ذهبان إلى المدرسة وتعرض احدهما للخطف ويدعى محمد فواز القطيفان ويبلغ من العمر 6 سنوات، وهدد الخاطفين أهل الطفل بقتلة بحلول يوم الأربعاء القادم إذا لم يتم دفع فدية قدرها 140 ألف دولار فيما يعادل 500 مليون ليرة، تلك المبلغ لم تستطيع أسرته أن توفره فهي عائلة متوسطة الحال.

وعندما تأخروا في دفع الفدية ارسل لهم الخاطفين فيديو مما دفعهم إلى طلب المساعدة من أهالي حوران بالوقوف معهم وتوفير المبلغ المطلوب لإنقاذ ابنهم المخطوف من قبل هؤلاء المجرمين الذي انتزعت الرحمة والإنسانية من قلوبهم وصموا أذانهم عن استغاثة الطفل الذي يردد عبارة “مشان الله لا تضربوني” أثناء جلده بحزام جلد وهو شبه عارياً في هذا الطقس شديد البرودة.

الحملة الإلكترونية بعنوان انفذوا الطفل محمد فواز القطيفان

دشن رواد التواصل الاجتماعي حملة اكتر ونية بعنوان انقذوا الطفل محمد فواز القطيفان من أجل جمع التبرعات لأهله لعلها تساهم في إنقاذه مناشدين العالم بسرعة التبرع لإنقاذ الطفل محمد فواز القطيفان وعودة إلى أهله سالما.

ومن هذه التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي دشن الصحفي ميلاد الشهابي مصور ومخرج أفلام وثائقية ومسؤول مكتب سوريا لدى نادي الصحفيين السورين في غازي عنتاب جنوبي تركيا أتمنى على جميع الأصدقاء والمتابعين نشر هذا النداء الإنساني. حملة للإفراج عن الطفل محمد فواز القطيفان الذي تعرض للخطف منذ 4 أشهر على يد عصابة يظهر عبر فيديو وهو عار ويقومون بجلده في هذا الطقس البارد للضغط على أهله لدفع فدية ( 140 ) ألف دولار.

كما كتبت الدمعة الدمشقية استغاثة على توتير بالفيديو|| “منشآن الله لا تضربوني”.. حملة واسعة لإنقاذ الطفل محمد فواز قطيفان بعد نشر العصابة الخاطفة مشاهد مؤلمة… سوريا

ولبي نداء الحملة سعيدة عالي الهمامة قائلا أبي أوصل لآهله شلون أنا مستعده ادفع.

وتفاعلت أيضا إحدي رواد التواصل الاجتماعي من سوريا بعد مشاهدتها الفيديو المؤثر قائلة وين الرحمة وين الإنسانية عم يضربوا ولد مشان المصاري كشلي مشان المصاري وين الدنيا شو هل عالم وين الناس وين البشر شو هل بلد كلها تعذيب وين الحكومة عنهم شو هل بلد شو هل ناس وين الإنسانية بقلوبهم كيف بتطلع بقلوبهم يعملوا فيه هيك تحبو الله تحركوا ودور عليه لهل ولد ما ألو ذنب بشي.