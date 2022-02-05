شوف تخفيضات وخصومات جديدة تصل لـ60% في اكسترا السعودية على الجوالات

تخفيضات اكسترا السعودية على الجوالات، تقدم اكسترا مع نهاية كل أسبوع مجموعة من التخفيضات على مختلف أجهزتها مع العلم أن الهواتف المقدمة من أشهر الماركات العالمية كأوبو وريل مي وأيفون وفيفو وغيرم الكثير من الماركات فتعمل اكسترا من أجل تلبية كافة متطلبات عملائها وتقديم إليهم كل ما يحتاجون.

عروض اكسترا على الهواتف في السعودية

تقدم اكسترا خصومات وتخفيضات بنسبة تصل لأكثر من 50% وتتبعوا معنا في المقال التالي أقوى عروض اكسترا على الهواتف في السعودية:

يحتوي العرض على هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 ألترا 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.

يشمل العرض على تكنو سبارك 7 برو 4 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأسود مع خصم بنسبة 4.76%.

يحتوي العرض على هاتف آبل أيفون 13، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر بلون ضوء النجوم مع خصم بنسبة 5.26%.

يشمل العرض على هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الذهبي.

يشمل العرض على هاتف سامسونج جالكسي إيه 52 إس 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.

يحتوي العرض على سامسونج جالكسي إيه 72، 4 جي ، 128 جيجا، أزرق

يوافر العرض آبل آيفون 11 ، 4 جي ، 128 جيجا ، أخضر ، الإصدار الجديد

خصومات اكسترا على الهواتف المحمول