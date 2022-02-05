فكرة خطيرة لتنظيف الكرشة والممبار فى غمضة عين من السواد والزفارة فى 3 دقائق بدون حك ولا تعب

فكرة خطيرة لتنظيف الكرشة والممبار فى غمضة عين ، هناك الكثير من الأسر الذين يحبون تناول الكرشة والممبار لذلك يقوموا بعملفيات بحث كثيرة للوصول إلى طريقة سهلة وبسيطة يمكنهم استخدامها لتنظيف الكرشة والممبار، وهما من الأكلات الشعبية المعروفة في المطبخ المصري ولابد من أن يكونوا في غاية النظافة ولا يوجد أي أثر يمنع تناولها، ومن خلال موقعنا سوف نقدم لكم أفضل الطرق الأمنة جداً والتي تساعد على تنظيفهما بشكل جيد.

فكرة خطيرة لتنظيف الكرشة والممبار فى غمضة عين

هناك الكثير من الطرق الذي يمكن أن تستخدم لتنظيف الكرشة والممبار ومنها التالي:

تنظيف الكرشة والممبار بملح الليمون

تعد من الطرق البسيطة التي يمكن الاعتماد عليها في تنظيف الكرشة والممبار وتتم بهذا الشكل:

قومي بوضع الكرشة والممبار كلاً منهم في وعاء منفصل وتركيهم تحت الماء الجاري للتخلص من الرواسب البسيطة العالقة بهم.

ثم عليك بتجهيز قدر به الما الساخن المضاف لها 4/1 كوب ملح الليمون ثم ضعي به الكرشة وانتظري حتى 10 دقائق لتصبح باردة.

في هذا الوقت يتم وضع الممبار في وعاء أخر به ماء بارد ومضاف له 1 ملعقة كبيرة ملح الليمون وتركيه لمدة 10 دقائق.

بعد انتهاء الوقت تأتين بوعا الكرشة واغسليها مرة أخرى تحت الماء الجاري باستخدام اليد.

كما يمكن أن يتم تنظيفها بواسطة فرشاة أسنان نظيفة للتخلص من كافة الرواسب العالقة بها بكل سهولة.

ثم قومي بشطف الممبار تحت الماء أيضاً وسوف تجدين أن الرواسب المتراكمة به أزالت تماماً ببساطة.

طريقة تنظيف الكرشة بصودا الخبز

تعتبر من المكونات الآمنة والتي يمكن أن تستخدم في تنظيف الكرشة يتم استخدامها كالتالي:

ضعي قدر على النار ضيفي له الماء وضعي به 1 ملعقة كبيرة من صودا الخبز وتركي الماء يغلي.

ثم يتم وضع قطع الكرشة وتركيها في الماء لمدة 15 دقيقة.

يتم غسل قطع الكرشة لبضعة دقائق مع الاستمرار في دعكها بفرشاة الأسنان لتصبح نظيفة جداً.

يتم وضع قطع الكرشة بوعاء أخر به ماء الليمون وانتظري 5 دقائق ثم يتم شطفها بالماء.

طريقة تنظيف الممبار

قومي بنقع قطع الممبار في الماء الساخن لمدة 30 دقيقة، ثم يتم قلبه على الجهة الأخرى ونقعه مرة أخرى بالماء الساخن والخل، ثم عليك بكحت ظهر الممبار بواسطة سكين حاد حتى تتخلصن من طبقة الدهن، وانقعي الممبار في الماء والخل 30 دقيقة أخرى ثم يشطف بالماء ويمكنك طهيه.