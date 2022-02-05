شوف تنزيلات العثيم اليوم خصومات تصل إلى 70% وهدايا مجانية عند الشراء

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عروض العثيم السعودية، هايبر العثيم يعد من الأسواق المتواجدة في المملكة العربية السعودية، كما أن ذلك السوق يعمل على منح وتقديم أروع وأقوى الخصومات مع العروض الكبيرة والقوية للغاية التي يقوم سوق العثيم بتقديمها، حيث أن هذه الخصومات والعروض يتم منحها وعرضها أما أن تكون بالصورة الأسبوعية أو اليومية، وذلك يكون خلال شهر يناير الجاري، وكذلك فإن تلك العروض والخصومات التي تكون متوفرة ومتواجدة على كل المنتجات والسلع الغذائية التي يريدها ويطلبها كل مقيم في السعودية.
عروض العثيم شهر فبراير خصومات وتخفيضات تصل ل 50% وهاديا مجانية عند الشراء
عروض العثيم السعودية
خصومات العثيم تعد شركة مساهمة يتم تواجدها في المملكة العربية السعودية، كما أن هذه الشركة تعد من السلاسل الكبيرة القوية المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذه الشركة تتواجد بالترتيب والمنزلة التي يكون رقمها اثنان من السوق المالي وأيضًا المركزي من ناحية المبيعات التي تتواجد بمنزلتها بعد سوق بنده المتبع لمجموعات صافولا، حيث أن المجلة الشهيرة التي تدعى فوربس قد عملت على تصنيع هايبر العثيم عم 2016، بأن ذلك الهايبر يكون من أكبر الشركات الشهيرة بكل أنحاء العالم العربي.
تخفيضات العثيم اليوم
- تنزيلات العثيم على سعر الهاتف من النوع تكنو بي سي 1 يكون بسعر 279 ريال سعودي.
- هاتف من النوع سامسونج اي 72 سعة 128 جيجا بايت 6 جي رام يكون بسعر 1489 ريال سعودي.
- الجبن كرافت الأصلية الكاسات مقدار 6 * 870 جرام يكون بسعر 144 بدلًا من 197 ريال سعودي
- 6 * 910 جرام من الجبن بوك البيضاء الكاسات يكون سعرها 124 بدلًا من 186 ريال سعودي.
- ملين الملابس من النوع كومفورت الأزرق أو الوردي مقدار 4 * 4 لتر يكون بسعر 91 بدلًا من 124.50 ريال سعودي.
- 200 منديل من المناديل الشير الحريرية للكرتون الواحد تكون بسعر 99 بدلًا من 107 ريال سعودي.
- سعر الكيس من الصابون البودر من النوع داك مقدار 19 كيلو جرام يكون 102 بدلًا من 152 ريال سعودي.
- 6 * 3 لتر من المطهر من النوع داك باين صنوبر للكرتون الواحد يكون سعرها 103 بدلًا من 160 ريال سعودي.
- 12 * 500 مل من زيت الزيتون الجوف الزجاج للكرتون الواحد تكون بسعر 238 ريال سعودي.
- 6 * 1800 جرام من اللبن نوعه فريشكو كامل الدسم للكرتون الواحد يكون بسعر 205 بدلًا من 287 ريال سعودي.
- 400 جرام من المربى نوعها حلواني بالفراولة سعرها يكون 90 بدلًا من 105 ريال سعودي.
- 144 جرام من كريمة دريم ويب المزينة يكون بسعر 110 بدلًا من 143 ريال سعودي.
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