شوف أقوى عروض العثيم مول على مئات السلع بخصومات مذهلة

تقدم عروض العثيم مول باقة ممتازة من أكبر وأقوى التخفيضات على السلع المختلفة من منتجات التموين، الأغذية المعبأة والاحتياجات المنزل المختلفة. من بين الأصناف المتوفرة في بروشور عروض هذا الأسبوع الزيوت على اختلاف أنواعها، السكر، الأرز البسمتي والمصري. فضلاً عن الخضراوات المجمدة واللحوم ومنتجات الدواجن المختلفة. ليس هذا فقط بل تجدون أكثر من ذلك في بروشور العروض الذي يبدأ من الأربعاء 2 فبراير وحتى الثلاثاء 8 فبراير.

عروض العثيم

اشتري كيس من أرز الزوادة برمل مزة بسمتي وزن الكيس عشرة كيلو جرام مقابل 29.95 ريال بدلاً من 36.95 ريال. واحصل على خصم بقيمة سبعة ريال.

احصل على خصم 10.8 ريال عند شراء أرز هالي سيلا بسمتي وزن 5 كيلو جرام للكيس. سعر الكيس داخل العرض 24.95 ريال بدلاً من 35.75 ريال.

عرض خاص على أرز باب القصر بسمتي أبيض وزن الكيس عشرة كيلو جرامات مقابل 49.95 ريال بدلاً من 65.5 ريال.

زيت هالي ذرة عبوة 9 لتر سعر الحبة 101 ريال بدلاً من 107.95 ريال.

كما تعرض أسواق العثيم خصومات على أنواع مختلفة من المنظفات والورقيات وغيرها.

احصل على ربطة من حفائض بيبي بروف كبير 76 حبة مقابل 55.95 ريال بدلاً من 63.25 ريال.

صابون كلينا بودر النسيم وزن 6 كيلو جرام بسعر 36.95 ريال بدلاً من 45.95 ريال.

اشتري على 2 حبة من صابون اليد بيوريلا الأصلي سعة لتر مقابل 17.95 ريال بدلاً من 35.90 ريال.

أسواق العثيم

كريمة بريزيدن للطبخ سعة لتر مقابل 22.95 ريال للحبة.

اشتري ثلاث حبات من فراولة مونتانا المجمدة وزن الكيس كيلو جرام مقابل 25.5 ريال بدلاً من 38.25 ريال أي أن الحبة الثالثة مجاناً.

كرتون من دجاج دو المجمد سعر الكرتون 128.95 ريال بدلاً من 141.95 ريال، أو 136.95 ريال بدلاً كم 154.95 ريال. حسب وزن الدجاجة.

ثلاث حبات من خضار مشكل داري مجمد وزن الكيس 400 جرام بسعر 12.95 ريال بدلاً من 19.5 ريال.

لبنة داري تركية وزن الحبة 375 جرام مقابل 9.5 ريال بدلاً من 10.95 ريال.

بطاطس لامب وستون كريسكتس وزن 2500 جرام بسعر 32.95 ريال للحبة بدلاً من 47.25 ريال.

othaim mall

ربطة زيت عافية دوار الشمس 2 × 1.5 لتر بالإضافة إلى عبوة 500مل بسعر 39.95 ريال بدلاً من 45.90 ريال.