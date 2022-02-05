شوف عروض بنده الأسبوعية خصم من 30 وحتي 60 ٪ لمدة 10 أيام

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عروض بنده السعودية، تعد شركة بنده من إحدى الشركات التي تأسست في عام 1970، حيث أنها صارت من ضمن الشركات التي تختص بالسوق التجاري لكي يتم يتم بيع بيع المنتجات الغذائية، ثم انتشرت بصورة كبيرة لكي تصبح من ضمن الشركات الشهيرة في هذا المجال عند توافر الكثير من المجموعات التي تختص في صافولا والتي نالت عليها منذ أواخر القرن العشرين إلى يومنا هذا، حيث أن تلك الشركة أيضًا أصبحت تمتلك ما يزيد من مائتي فرع يتم توزيعهم في ثمانية وثلاثون مدينة بالسعودية.
عروض بنده الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل ل 70% تسوق قبل نهاية شهر يناير
عروض بنده السعودية
خصومات بنده بتقديم أقوى وأكبر الخصومات الكبيرة والمذهلة وأيضًا العروض الرائعة اليوم الموافق الثاني والعشرون من شهر أكتوبر سنة 2021 إلى كل عملاء بنده، كما أن الكثير من الأشخاص السعوديين يترقبون تلك العروض التي يقوم السوق بتقديمها، فهي تتضمن مقدار كبيرًا من العروض والخصومات على جميع السلع والمنتجات الغذائية.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على 2.25 كيلو من اللبن المجفف كامل الدسم نوعه نيدو يكون بسعر 44.95 بدلًا من 76.95 ريال سعودي.
- خصومات بنده شوكولاتة من النوع كت كات عدد اثنان أصبع مقدار 2.5 جرام يكون سعرها 8.95 بدلًا من 11.50 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده 625 جرام من رقائق الحبوب الكاملة من فيتنس نسكويك أو نستلة تكون بسعر 19.95 ريال سعودي.
- 200 جرام من القهوة الكلاسيكية السريعة في التحضير من نسكافية تكون بسعر 15.95 بدلًا من 23.50 ريال سعودي.
- 34 أو 50 جرام خلطة ماجي عدد اثنان حبة تكون سعرها 9.50 بدلًا من 14.50 ريال سعودي.
- 450 جرام من من رقائق الشوفان من النوع نستلة فيتنس سعرها يكون 15.95 بدلًا من 24.95 ريال سعودي.
- 18 * 45 جرام من البسكويت الكوفي جوي يكون بسعر 14.95 بدلًا من 19.75 ريال سعودي.
- 85.5 جرام من الحلوى الجيلي الحامضة من تشوبا تشبس يكون سعرها 5.95 بدلًا من 11.90 ريال سعودي.
- 4 قطع من الحلوى بالفواكه من مينتوس مقدار 37 جرام تكون بسعر 4.95 بدلًا من 10 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من اللحم الروستو البقري البرازيلي تكون 29.95 بدلًا من 44.95 ريال سعودي.
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