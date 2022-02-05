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عمر شويل - جدة أفضل الأدعية لجلب الرزق و الأوقات المستحبة للدعاء، لا تقتصر العبادة في الإسلام على الصوم والصلاة فقط، ولكن هناك عبادة الدعاء أيضا، وهي من أفضل العبادات التي يحب الله تعالى أن يتقرب بها إليه العبد، ويطلب منه سواء الهداية أو تقبل الصلاة أو جلب الرزق، وغيرها من الأسباب التي ندعوا إليها الله، لذا حثنا الله تعالى في كتابه العزيز على الالتزام بالدعاء في جميع الأحوال، كما دعانا الرسول – صلى الله عليه وسلم – على الدعاء أيضا وأن نكون على يقين بأن الله تعالى سيستجيب حتى وإن طال الوقت في الاستجابة، حتى نشعر بالسعادة الكاملة عند الاستجابة.

أفضل أدعية جلب الرزق

الرزق هو ما ينعم الله به على عباده من مأكل ومشرب وملبس حلال، ويتنوع الرزق الذي يحصل عليه الإنسان ما بين رزق مقسوم، ورزق مملوك، ورزق موعود، ولكن في بعض الأوقات قد يتأخر هذا الرزق ولكن يجب ألا ييأس الإنسان حينها، بل يدعو الله أن يجلب عليه رزقه، ومن أفضل أدعية جلب الرزق:

اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ ، وتذِلُّ مَن تشاءُ ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ . رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما ، تعطيهما من تشاءُ ، وتمنعُ منهما من تشاءُ ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك. اللّهم إنّي أحمدك حمدًا كثيرًا وأشكرك شكرًا كثيرًا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللّهم لك الحمد ولك الشّكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. اللهم رب السماوات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

أوقات يستحب فيها الدعاء

هناك بعض الأوقات التي ذكرها السلف الصالح، والتي يستحب فيها الدعاء، وهي: الثلث الأخير من الليل، عند سماع الأذان، الوقت بين الأذان والإقامة، أثناء السجود، عقب الصلوات الخمس، عند نزول المطر، في يوم الجمعة، آخر ساعة من بعد العصر، يوم عرفات، ليلة القدر، شهر رمضان، بعد ختم القرآن الكريم.

شروط وآداب الدعاء

هناك بعض الآداب التي يجب الالتزام بها عند الشروع في الدعاء، ومنها:

الإيمان بالله تعالى والإخلاص له – عز وجل –

بدء الدعاء بحمد الله تعالى، والثناء على رسوله- صلى الله عليه وسلم -.

الإلحاح في الدعاء واليقين في الإجابة وعدم استعجالها.

عدم الدعاء على النفس أو الغير، كما يجب الدعاء في الشدة وفي الرخاء.