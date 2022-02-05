طريقة عمل كفته ضاني بالنعناع بطريقة جديدة

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عمر شويل - جدة طريقة عمل كفتة ضاني بالنعناع، تعتبر كفته ضاني بالنعناع من الأطباق الشهية التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص وهي من الإطباق الرئيسية ويتم تجهيزها بطاقة مختلفة ومتنوعة ولا تحتاج الكثير من الوقت أو المكونات لكي يتم تجهيزها فى المنزل، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم بشكل تفصيلي على طريقة عمل كفته ضاني بالنعناع في المنزل الخطوات طه‍ بطريقه شهية ولذيذة.

عمل كفته الضاني بالنعناع

مكونات سلطه الحمص

2 فص ثوم ملعقتين من زيت الزيتون وقليل من الملح والفلفل وأربع حبات بنجر مسلوق وملعقة من الكمون.

مكونات الكفتة، 600 جرام من اللحم الضاني المدفون وثلاث فصوص من الثوم الناعم وبصل مفروم ملعقة من الفلفل الأحمر وملعقة من الكمون وقليل من الملح ونصف كوب من النعناع المفروم البقدونس المفروم.

تحضير كفتة ضاني بالنعناع

أولا الخطوة الأولى التي يتم تجهيزها لعمل الكفتة الضاني بالنعناع تجهيز مقلاة على النار ويضاف القليل من الزيت ثم نقوم بوضع البصل والثوم على نار متوسطة ثم أضافه الفلفل الأحمر المطحون والكمون بعد ذلك نقوم بوضع اللحم المفروم وخليط البصل والثوم في وعاء ثم نضع النعناع والبقدونس وتخلط المكونات مع بعضها حتى تتجانس جيداً.

بعد ذلك نبدأ بتشكيل كفته ضاني بالنعناع على هيئة كرات صغيرة ويتم حفظها في الثلاجة لمدة ساعتين أو أكثر حتى تتماسك ثم بعد ذلك يتم وضع كرات اللحم على الجريل حتى تنضج جيدا ثم نقوم بإضافة الحمص المسلوق في الكبة ونقوم بوضع زيت الزيتون والكمون والملح والفلفل والثوم والبنجر ثم يتم خلط وتنعيم جميع المكونات مع بعضها حتى تصبح ناعمة ثم يتم وضع خليط الحمص في طبق التقديم وإضافة الكفتة الضاني في طبق آخر للتقديم ٣ويتم تناولها وبالهناء والشفاء.