بيتك هينور وهيلمع.. تلميع الخشب واثاث البيت كلة وهيرجع جديد من تانى بخلطة جهنمية خطيرة وموفرة

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عمر شويل - جدة بيتك هينور وهيلمع.. تلميع الخشب واثاث البيت كلة ، الخشب هو أساس صناعة الأثاثات المنزلية، حيث أنه يتم من خلاله صناعة الأبواب، والترابيزات، والكراسي، وانتريهات الشقق، والمكاتب وغرف النوم، والمطابخ والكثير من مستلزمات المنزل، ولكن تلك الأثاثات الخشبية تحتاج إلى تلميع الخشب وعدم ترك الأتربة علي سطح مستلزمات المنزل الخشبية، وذلك بهدف عدم إهلاكه، وللقيام بعملية التلميع يجب التأكد من استخدام المواد والأدوات التي تساعدنا للحصول على نتيجة رائعة، غير مُضرة على الشكل الخارجي له من التقشير.

بيتك هينور وهيلمع.. تلميع الخشب واثاث البيت كلة

ما هي النصائح الضرورية عند تلميع الخشب؟

عند تلميع الأثاث يجب اتباع النصائح اللازمة للحماية السطح الخارجى له لعدة أعوام من الهلاك والتلف، والتي تُعتبركما يلي:

يُفضل شراء أفضل وأجود أنواع الخشب بهدف الحصول على أثاث ذات عمر افتراضي طويل.

عدم استعمال مواد تنظيفية كيميائية.

يُفضل استعمال منظفات طبيعية ليس لها تأثير سلبى عند تلميع الخشب.

عدم تعرضه لأشعة الشمس.

ننصحكم بعدم تعرض سطح الأثاث للماء بقدر المُستطاع.

تلميع الخشب بصورة يومية من الأتربة عن طريقة إسفنجة ناعمة.

نُنصح بالاستعانة بفرشاة الأسنان لتلميع الحفر الموجودة بالخشب.

طرق تلميع الخشب

من طرق تلميع الأثاث العديدة منها، ومن خلال منظفات كثيرة تساعد على التلميع بكل سهولة نتيجة مرغوبة، ومن أفضل الطرق التي يمكن اتباعها:

طريقة التلميع بمواد طبيعية مثل(الزيت والخل)

وهذا عبارة عن خليط من ملعقة كبيرة الحجم من الخل، وعشرة نقاط من الزيوت العطرية، وكوب من الماء، وتلك المكونات يتم خلطها في وعاء، وبعدها يتم استخدامه بواسطة بخاخة للرش على الأثاث، ومن خلال الجرائد الورقية.

طريقة التلميع بالشاى

الشاى من المواد الطبيعية التي يمكن أن نستخدمه في التلميع، كما أنه ليس له تأثيرسلبي على الخشب، لأنه يحتوي على أكسيد الكربون وهذه المادة تُعطى للأسطح الخشب اللمعة البارزة، وذلك من خلال ماء الشاي المغلي، وقطعة الإسفنجة الناعمة المغموسة بهذا الماء.

طريقة التلميع بفازلين الأبيض

يمكن استخدام الفازلين في تلميع الخشب وتنظيفه ، لاحتوائه على مادة دهنية تعطي للخشب اللمعان الرائع، وذلك عن طريق مسح الأثاث بقطعة إسفنجية ناعمة مغموسة بالفازلين، وبعدها ستلاحظين لمعان ونظافة ترغبين بها.