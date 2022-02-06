ماذا يفعل تصفح الموبيل في جسدك قبل النوم

تصفح الموبيل والأخبار ليلا قبل النوم من الموبيل، عادة يفعلها الكثير جدا من الأشخاص ،وعلي الرغم من فوائد التكنولوجيا وإمكانية الحصول على الأخبار بمنتهى السهوله والسرعة،وأن الكثير من الأشخاص اعتاد على تصفح مواقع التواصل الاجتماعي وكتابة بعض الرسائل النصية وأحيانا المحادثات الطويلة، إلا أن تصفح الهاتف ليلا وخاصة قبل النوم مباشرة له بعض التأثيرات السلبية الكبيرة التي يجب علينا معرفتها.

أضرار تصفح الموبايل قبل النوم

يؤثر سلبا علي آلية الدماغ قبل النوم ونشاط المخ. أحيانا يشعر بعض الأشخاص بالدوار في اليوم التالي بعد السهر على الموبايل، وهو ما يسمى ب cellphone hangover وصفحات التواصل الاجتماعي. يؤثر على النوم وعدد ساعات النوم فعلي الشخص البالغ أن ينام من 6 ل 8 ساعات، وهي الساعات الكافية للحصول على التركيز والانتباه الكافي. أضواء الموبايل وخاصة اللون الأبيض والأزرق يؤدي إلى خلل في دورة النوم وتؤثر على الدماغ مباشرة. زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب وذلك لكثرة المكوث في المنزل ومشاهدة صور للمشاهير والأجواء المختلفة، وأحيانا كثرة الأخبار السلبية والحالات المزاجية المختلفة للناس. زيادة خطر الإصابة بالسمنة وذلك لعدم الحركة والمكوث كثيرا على الموبايل كثيرا.

علامات إدمان الهاتف