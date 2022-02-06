شوف تخفيضات 60% على الأجهزة والجوالات في اكسترا السعودية اليوم

اهتمت اكسترا أن توفر إلى عملائها مجموعة من العروض والخصومات على مختلف الأنواع من الهواتف المحمول والأجهزة الكهربائية، وتعتبر الهواتف من أهم الأجهزة التي لا يتم الاستغناء عنها مطلقًا، وتصل نسبة خصومات اكسترا لأكثر من 50%، ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم اقوى عروض اكسترا على الهواتف المحمول والأجهزة.

تخفيضات اكسترا السعودية على الأجهزة

وفرت اكسترا عروض على مختلف الأجهزة وليس الشاشات فقط ومن بين تلك الأجهزة أيضًا غسالات الملابس وتتبعوا معنا في السطور الآتية أقوى عروض اكسترا على الأجهزة:

يحتوي العرض على غسالة كلاس برو غسالة تعبئة أمامية 6 كيلو مع ثمانية برامج متوفرة باللون الأبيض.

يوافر العرض غسالة كاندي تعبئة أمامية غسيل 14 كيلو وتجفيف 9 كيلو متوفرة باللون الفحمي.

يقدم العرض غسالة توشيبا تعبئة علوية 15 كيلو إنفيرتر متوفرة باللون الأبيض والأسود مع خصم بنسبة 30.31%.

يضم العرض غسالة توشيبا تعبئة علوية 7 كيلو مضخة تصرف مياه متوفرة باللون الأبيض.

يحتوي العرض على غسالة ميديا حوضين 10 كيلو متوفرة باللون الأبيض والأسود.

يقدم العرض غسالة سامسونج تعبئة أمامية 9 كيلو 1200 دورة متوفرة باللون الفضي.

يشمل العرض غسالة دايو تعبئة أمامية غسيل 15 كيلو وتجفيف 8 كيلو متوفرة باللون الفضي الغامق.

يوافر العرض غسالة كاندي تعبئة أمامية 10 كيلو إنفيرتر واي فاي بلوتوث ومتوفرة باللون الأبيض.

يضم العرض غسالة توشيبا حوضين ثمانية كيلو متوفرة باللون الأبيض.

يقدم العرض غسالة توشيبا حوضين 10 كيلو مع هيكل ضد الصدأ متوفرة باللون الأبيض والأسود.

عروض اكسترا على الهواتف المحمول

يحتوي العرض على أنواع مختلفة من الهواتف من الماركات العالمية التي من بينها كلًا من التالي: