شوف عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة و الجوالات حتى نهاية فبراير بتخفيضات تتجاوز 40%

عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة و الجوالات حتى نهاية فبراير بتخفيضات تتجاوز 40%، يتوفر شاومي ريدمي نوت 10 اس تقنية الجيل الرابع 4G سعة 128 جيجابايت و 6 جيجا رام بسعر 799 ريال بدلاً من 949 ريال خصم 16%، يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة اللوحية فيفو واي 53 اس تقنية الجيل الرابع 4G سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام بسعر 949 ريال بدلاً من 1149 ريال خصم 18%، يتوفر ضمن عروض العودة إلى المدارس سامسونج اي 52 إس تقنية الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام، بسعر 1499 ريال بدلاً من 1659 ريال خصم 10%.

عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية فبراير

يتوفر أبل أيباد 8 إصدار 2020 سعة 128 جيجابايت بسعر 1899 ريال بدلاً من 2199 ريال خصم 14%، يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى سامسونج جالكسي تاب إي 8 إصدار 2019 تقنية الجيل الرابع 4G سعة 32 جيجابايت و2 جيجا رام بسعر 549 ريال بدلاً من 605 ريال خصم 10%، يتوفر لينوفو كي 13 نوت تقنية الجيل الرابع 4G سعة 128 جيجابايت و4 جيجا رام بسعر 599 ريال بدلاً من 799 ريال خصم 25%، يتوفر أقلام زيبرا سارسا 0.5 عدد 5 الوان بسعر 20 ريال بدلاً من 29 ريال خصم 31%، يتوفر ضمن عروض العودة إلى المدارس غراء كلاس عدد 3 قطع بسعر 4.25 ريال بدلاً من 7 ريال خصم 40%.

عروض العودة إلى المدارس اكسترا الكبرى

توفر ضمن عروض العودة إلى المدارسأقلام رصاص كلاس+3 محايات+3 برايات عدد 36 قطعة، وذلك بسعر 13 ريال بدلاً من 19 ريال خصم 32%، يتوفر أقلام رصاص كلاس+طقم هندسى+4 محايات عدد 24 قطعة بسعر 15 ريال بدلاً من 19 ريال خصم %21، يتوفر طقم أقلام مظهر أف أم عدد 4 قطع بسعر 12 ريال بدلاً من 16 ريال خصم 25%، يتوفر أقلام زيبرا سارسا 0.7 عدد 5 الوان بسعر 20 ريال بدلاً من 29 ريال خصم 31% ضمن عروض اكسترا الكبرى.

تخفيضات الشاشات من extra

يتوفر تلفزيون سكاي وورث أندرويد تقنية 4k يو إتش دي 58 بوصة بسعر 2099 ريال بدلاً من 2999 ريال خصم 30%، يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى على الشاشات تلفزيون سكاي وورث سمارت 42 بوصة بسعر 1199 ريال بدلاً من 1599 ريال خصم 25%، يتوفر جهاز أندرويد للتلفزيون مي بسعر 169 ريال بدلاً من 199 ريال خصم 15%، يتوفر ضمن تخفيضات الأجهزة الكهربائية محضرة طعام مولينكس باللون الأسود بسعر 589 ريال بدلاً من 609 ريال، يتوفر خلاط مولينكس بسعر 175 ريال بدلاً من 199 ريال خصم 12%.

عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية

يتوفر خلاط يدوي فيليبس بسعر 189 ريال بدلاً من 259 ريال خصم 27%، يتوفر مفرمة لحم مولينكس بسعر 885 ريال بدلاً من 1149 ريال خصم 23%، يتوفر عصارة براون بسعر 139 ريال بدلاً من 149 ريال، تتوفر غلاية دولفين تيفال بسعر 95 ريال بدلاً من 115 ريال خصم 18%، يتوفر قلاية بدون زيت فيليبس بسعر 1199 ريال بدلاً من 1535 ريال خصم 22%، يتوفر مكنسة كهربائية كولين سعة 21 لتر بسعر 209 ريال بدلاً من 239 ريال خصم 13%، يتوفر موزع مياه دورا بسعر عروض العودة إلى المدارس 699 ريال بدلاً من 749 ريال.