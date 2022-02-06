نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تجهيز رول ستيك بالبطاطس بطريقة شهية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تجهيز رول ستيك بالبطاطس، تعتبر هذه الوجبة من ضمن الأكلات الشعبية التي يحب تناولها الكبار والصغار وخاصة في موسم الشتاء لأنها تعمل على تدفئة الجسم ومدة الطاقة والنشاط التي يحتاجها، كما أنها مفيدة لصحة الجميع وتتميز بمذاقها الشهي واللذيذ عند خلط البطاطس واللحمه مع بعضها بجانب أنها لا تحتاج الكثير من الوقت أو المجهود حتى يتم تجهيزها فى المنزل، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة عمل ميني رول ستيك بالبطاطس بالخطوات.

يتواجد في هذه الوجبة الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة خاصة الأطفال سوف يحبون تناول شرائح اللحم بهذه الطريقة المختلفة والجديدة وفي نفس الوقت تساعدهم على تدفئة الجسم ومد الجسم بالطاقة والنشاط بشكل دائم، لهذا سوف نوضح لكم الخطوات المطلوبة والطريقة الصحيحة التي يتم تجهيزها فيه المطاعم الخارجية بدون الحاجة إلي شراءها من الخارج.

عمل ميني رول ستيك بالبطاطس

المكونات، ربع كوب من زيت الزيتون وملعقة من عصير الليمون وقطع ستيك وملعقة صغيرة من الزعتر والثوم البودر والمستخدم وقليل من الملح والفلفل وبطاطس مقلية وبطاطس بيوريه وصلصة بابريكا.

طريقة تجهيز ميني رول ستيك

في الخطوة الأولى نبدأ بتقطيع الستيك حتى تصبح قطعة سميكة ونضيف عليها الملح والزيت والفلفل ثم نقوم بوضع الليمون وتقلب المكونات مع بعضها ونضيف الثوم البودر وتقلب جيدا بعد ذلك يتم حشو كل قطعة من ستيك بالبطاطس المحمره ويتم لفها على هيئة رول ويتم تثبيتها بخلل الأسنان الخشبية.

بعد ذلك يتم وضع الستيك في مقلاة غير قابلة للالتصاق وإضافة القليل من الزيت ويتم تقليبها على الجانبي على نار متوسطة حتى تنضج، بعد ذلك يتم وضعها فى أطباق التقديم ويتم تناولها مع صلصة الباربيكيو وبطاطس البيوريه وبالهناء والشفاء.