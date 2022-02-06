طريقة عمل الكفتة السودانية في دقائق

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الكفتة السودانية في المنزل، تعتبر الكفتة من أكثر الأكلات المفضلة لدي الكثير من الأشخاص ويحب تناولها الكبار والصغار وهي من أشهى الأكلات التي يتم تناولها وتتميز بمذاق شهي ولذيذ، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على طريقة عمل الكفتة السودانية في المنزل في المكونات والخطوات المطلوبة لتجهيز ها بطريقه شهية.

عمل الكفتة السودانية

المكونات، ملعقتين من الثوم المفروم و ثلاث أكواب من اللحم المفروم وكوب شمر واثنين كوب شبت وبقدونس وكوب بصل مفروم ناعم ونصف كوب سميد ناعم ونصف كوب بقسماط وقليل من الفلفل الأسود وملعقة من جوزه الطيب والسبع بهارات وقليل من الثوم البودر وربع كوب زيت واثنين كوب طماطم مبشوره وثلاث ملاعق من صلصة الطماطم وملعقة كزبرة ناشفة ومكعب مرق وزيت للقلي.

طريقة تجهيز الكفتة السودانية

في الخطوة الأولى التي ينبغي اتباعها لتجهيز الكفتة السودانية في المنزل يتم تجهيز وعاء وضع في جميع المكونات مع بعضها بدون إضافة صلصة الطماطم والطماطم ثم يتم وضعها فى الكبة الكهربائية وتخلط المكونات مع بعضها جيدا حتى تصبح متجانسة.

بعد ذلك نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود ونضيف عليه البهارات ثم يتم تقليبها جيدا حتى تتجانس ونبدأ بتشكيلها على هيئة أصابع ثم يتم تجهيز مقلاة غير قابلة للالتصاق وإضافة فيها الزيت وبعد أن يسخن نقوم بوضع الكفتة حتى تنضج.

بعد ذلك يتم تجهيز صوص الكفتة من خلال تجهيز مقلاة وإضافة فيه القليل من الزيت والثوم ثم نقوم بإضافة الطماطم وصلصه الطماطم وبعدها أن تغلى المكونات مع بعضها نقوم بإضافة الكفتة المقلية مع الصوص تترك لمدة خمس دقائق ثم يتم رفعها من على النار ويتم وضعها فى أطباق التقديم وتناولها وبالهناء والشفاء.