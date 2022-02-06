طرق سهلة لإعداد منعم الأقمشة في المنزل مثل الجاهز

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عمر شويل - جدة طرق سهلة لإعداد منعم الأقمشة، تستخدم الكثير من ربات البيوت منعم الأقمشة لتنعيم الأقمشة وتعطيرها لكنه يحتاج الكثير من الأموال لشرائه، بجانب أضراره بسبب إعداده من مواد كيماوية، لذا تبحث كل ربة منزل عن طريقة طبيعية لعمل منعم الأقمشة بتكاليف قليلة وبسهولة، ويصنع منعم الأقمشة المنزلي من مواد صديقة للبيئة، وفيما يلي نوضح كيفية إعداده بسهولة.

طرق سهلة لإعداد منعم الأقمشة في المنزل

يوجد الكثير من الطرق الطبيعية لإعداد منعم الأقمشة في المنزل بكل سهولة دون الحاجة لشراء منعمات الأقمشة الجاهزة باهظة الثمن، وإليكِ طرق تحضير منعم الأقمشة بالمنزل.

طرق عمل منعم الأقمشة بمكونات طبيعية

الخل الأبيض

يساعد الخل الأبيض على التخلص من الروائح الكريهة كما إنه منعم رائع للأقمشة ويطهرها من الجراثيم ومكون طبيعي وآمن على الملابس، ويستخدم بإضافة ربع كوب من الخل الأبيض مع دورة ماء ساخن للغسيل أو أثناء الشطف، ولتحضير منعم ومعطر طبيعي من الخل عليكِ إتباع الخطوات التالية:

نحضر عبوة زجاجية ونضع فيها عشر أو خمسة عشر قطرات أي زيت عطري حسب الرغبة. ونضع كوب من الخل الطبيعي على الزيت العطري وترج الزجاجة جيدا. نضيف القليل من الخليط لدورة تجفيف الملابس.

الجلسرين والخل الأبيض

هناك طريقة لإعداد منعم الأقمشة دون إضافة أي زيوت عطرية وذلك للأشخاص الذين لا يفضلون تواجد أي روائح في ملابسهم، وذلك من خلال استخدام الجلسرين والخل الأبيض بالطريقة التالية:

المكونات

ربع كوب جلسرين. أربعة أكواب من الخل الأبيض. أربعة أكواب من الماء الساخن.

طريقة تحضير المنعم

نحضر وعاء كبير ونضع فيه الخل والجلسرين والماء.

يصب الخليط بعبوة زجاجية ويرج جيدا.

نضع نصف كوب من الخليط بدرج الغسالة أو بحوض الغسالة.

إكليل الجبل والنعناع

لتحضير منعم إكليل الجبل والنعناع لابد من إتباع الخطوات التالية:

المكونات

ثلاث أكواب من الخل الأبيض. كوب بلسم إكليل الجبل. كوبان من بلسم النعناع. ستة أكواب ماء.

طريقة التحضير