شوف عروض التوفير الكبير من أسواق مانويل جدة على الأجهزة المنزلية بأقل سعر

ظهرت أسواق مانويل على الساحة بالمملكة العربية السعودية بجدة عام 2010 وأفتتحت بعد ذلك سبع أفرع بجدة، وخلال الأعوام السابقة أثبتت ذاتها بالسوق السعودي وأصبحت لها أفرع كثيرة يتسوقون من خلالها جميع الأفراد، كما توفر لهم أحتياجتهم بأضخم عروض التوفير بأسعار وخصومات كبيرة.

عروض التوفير الكبير من أسواق مانويل جدة على السلع التموينية والبقالة

وصل عدد أفرعها إلى مائة فرع بالسوق حيث أتسعت ولاقت قبول من العملاء على زيارة فروعها والتبضع والأستمتاع بالتسويق ومقاضية أحتياجتهم الشهرية والأسبوعية الضرورية وتسعى دائما بأختيار وتوفير جميع المطالبات الضرورية التى يحتاجها كل منزل، وتقدم لهم عروض الثلاث أيام بجانب العروض الأسبوعية وتأتي لعملائها بالخضروات والفاكهة الطازجة من المزرعة مباشراً لهم يومياً، كما توفر لهم أقسام مختلفة للتسوق بها، يمكنكم التسوق بأكثر من طريقة مختلفة مثل زيارة أقرب فرع لديكم، أو من خلال التطبيق الإليكتروني كليك فلاير، أو صفحة الفيس بوك الخاصة بسلسلة أسواق مانويل حسب المنطقة المقيمين بها.

سنبس حافظة بطيخ قطعة واحدة، بسعر 19.95 ريال بدلاً من 23.00 ريال.

صحن زجاج أشكال وألوان مختلفة، سعر القطعة الواحدة 9.95 ريال بدلاً من 13.80 ريال.

روب حمام أشكال متنوعة، سعر الحبة 84.75 ريال بدلاً من 97.75 ريال.