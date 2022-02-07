نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض التوفير الكبير من أسواق مانويل جدة على الأجهزة المنزلية بأقل سعر في المقال التالي
ظهرت أسواق مانويل على الساحة بالمملكة العربية السعودية بجدة عام 2010 وأفتتحت بعد ذلك سبع أفرع بجدة، وخلال الأعوام السابقة أثبتت ذاتها بالسوق السعودي وأصبحت لها أفرع كثيرة يتسوقون من خلالها جميع الأفراد، كما توفر لهم أحتياجتهم بأضخم عروض التوفير بأسعار وخصومات كبيرة.
عروض التوفير الكبير من أسواق مانويل جدة على السلع التموينية والبقالة
وصل عدد أفرعها إلى مائة فرع بالسوق حيث أتسعت ولاقت قبول من العملاء على زيارة فروعها والتبضع والأستمتاع بالتسويق ومقاضية أحتياجتهم الشهرية والأسبوعية الضرورية وتسعى دائما بأختيار وتوفير جميع المطالبات الضرورية التى يحتاجها كل منزل، وتقدم لهم عروض الثلاث أيام بجانب العروض الأسبوعية وتأتي لعملائها بالخضروات والفاكهة الطازجة من المزرعة مباشراً لهم يومياً، كما توفر لهم أقسام مختلفة للتسوق بها، يمكنكم التسوق بأكثر من طريقة مختلفة مثل زيارة أقرب فرع لديكم، أو من خلال التطبيق الإليكتروني كليك فلاير، أو صفحة الفيس بوك الخاصة بسلسلة أسواق مانويل حسب المنطقة المقيمين بها.
- سنبس حافظة بطيخ قطعة واحدة، بسعر 19.95 ريال بدلاً من 23.00 ريال.
- صحن زجاج أشكال وألوان مختلفة، سعر القطعة الواحدة 9.95 ريال بدلاً من 13.80 ريال.
- روب حمام أشكال متنوعة، سعر الحبة 84.75 ريال بدلاً من 97.75 ريال.
- عصارة فواكه من كليك وان، بسعر 99.95 ريال بدلاً من 149.00 ريال.
- ماكينة لصنع القهوة شاملة إنرجي، نسبرسو، دولتشي جوستو، بودرة قهوة، بسعر 199.95 ريال بدلاً من 349.00 ريال.
- صانعة القهوة من كليك وان، سعة 1.25 لتر، بسعر 69.95 ريال بدلاً من 135.80 ريال.
- مايكرويف فرن أستلنس، ماركة نادكو سعة 20 لتر، بسعر 249.50 ريال بدلاً من 480.00 ريال.
- غلاية كهربائية، سعة 1.7 لتر، بقوة 2200 وات، ماركة نادكو، بسعر 62.95 ريال بدلاً من 108.50 ريال.
- شواية وسخان دوتس، بقوة 2000 وات، بسعر 129.95 ريال بدلاً من 195.50 ريال.
- ماكينة صناعة الخبز العربي، بقوة 2000 وات، ماركة دوتس، بسعر 199.00 ريال بدلاً من 414.00 ريال.
- شواية مقاومة للألتصاق وبغطاء، ماركة كليك أون، بسعر 129.95 ريال بدلاً من 230.00 ريال.
- صحن تسخين ماركة كليك أون، بقوة 1000 وات، بسعر 34.95 ريال بدلاً من 52.90 ريال أو بسعر 39.95 ريال بدلاً من 56.35 ريال.
- ميزان أرضي زجاجي شخصي، ماركة كليك أون، بسعر 44.95 ريال بدلاً من 56.35 ريال.
- جهاز طهي الأرز، من كليك أون، متوفر بلون أبيض، بسعر 99.95 ريال بدلاً من 149.50 ريال.
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