نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف منيو ستار بكس حار في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من مُحبي ستار بكس في المملكة العربية السعودية عن منيو ستار بكس حار للإطلاع على جميع المشروبات التي يُقدمها ستار، حيث يتميز بالكثير من المشروبات التي يفضلها الصغار والكبار، فهو أطلق قائمة تُسمى بالخيارات المفضلة وتحتوي على جميع الأصناف المُميزة والأكثر طلباً من قبل المواطنين والمقيمين أيضًا، لذا سوف نسرد لكم الكثير من التفاصيل التي تخص ستار بكس.

ستار بكس

هي واحدة من أفضل الشركات العالمية بدأت في عام 1971م بولاية واشنطن وبدأت تتوسع في جميع أنحاء العالم، فأصبحت تحتوي على الكثير من الفروع الأخرى في مناطق مختلفة حيث بلغ عدد الموظفين بها 172 ألف موظف، حيث أنها تُقدم المشروبات الساخنة وأيضًا الباردة، وجازت على إعجاب الكثيرين حول العالم.

منيو ستار بكس حار

الكل يرغب في التعرف على مينو ستار بكس وسوف نوضحه فيما يلي:

مشروب الشيكولاته الساخنه

يُعتبر من ضمن أفضل المشروبات التي يفضلها الكثيرين فهو مشروب ساخن وكلاسيكي ويُعد من أشهر المشروبات التي يتضمنها ستار بكس، فهو عبارة عن خليط من الحليب السائل طازج مع القليل من نكهة الموكا وأيضًا إضافة الكريمة المحلاة بالسكر مع تزيين بالشوكولاتة، وسعر هذا المشروب يتراوح ما بين 16 ، 18 ،20.

مشروب غواتيمالا كاسي سييلو

هو من أفضل المشروبات في جميع فروع ستار باكس فهو عبارة عن قهوة مستوردة مضاف إليه القليل من الكاكاو الخام مع نكهة الليمون حيث يمنح الانتعاش مع إضافة الكثير من روائح الأزهار.

مشروب قهوة الاسبريسو

هو من ضمن المشروبات العالمية والتي تمنح الطاقة والحيوية ويدفئ في الفصل الشتاء، ويُتم تحضيره بالقهوة المستوردة مع وضع بعض الشوكولاتة الداكنة الساخنة ويتراوح سعره ما بين 12 للعادي، ووسط 14، والكبير 16 ريال سعودي.

مشروب كراميل ميكاتو حار

هو واحد من المشروبات الجميلة فهو عبارة عن نسكافية مع الكراميل والحليب وإضافة بعض قطع الثلج، ويتراوح سعره ما بين 16 عادي ، والمتوسط 18، والكبير بـ 20.

رقم ستاربكس توصيل

يرغب الكثيرين من الأشخاص في التعرف على الرقم الخاص بالتوصيل في المملكة العربية السعودية، والرقم جاء على النحو 920002482 فهو رقم موحد ويُمكنك الحصول على طلب في اي مكان وبشكل سهل.