نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البدائل الطبيعية لمعجون الأسنان للابتعاد عن المواد الكيميائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة البدائل الطبيعية لمعجون الأسنان، نظافة الفم من الأمور الهامة لكل إنسان والتي يجب الاعتناء بها، ولكن يوجد منتجات لتنظيف الأسنان بها مواد كيماوية ضارة لذلك سنتحدث في هذا المقال عن أهم المكونات الطبيعية البديلة لمعجون الأسنان.

البدائل الطبيعية لمعجون الأسنان

هناك بعض البدائل التي يمكن أستخدامها عوضا عن معجون الأسنان، وتلك البدائل تعمل أيضا على تنظيف الأسنان والفم وجعله نظيف.

بدائل معجون الأسنان الطبيعية

الكركم كبديل لمعجون الأسنان

يستخدم الكركم كبديل طبيعي للمعجون حيث أنه لا يخلي أي منزل من الكركم فمن الآن لا تستخدميه ف تتبيل الأطعمة فقط ولكن يعد بديل لتنظيف الأسنان لأنه يحتوى على مواد مضادة للألتهاب والجراثيم وسنوضح كيفية استخدامه لتنظيف الفم

نضع معلقة صغيرة من الكركم مخلوطا بزيت النعناع.

ونضع كميه منه علي الفرشاة ونفرش بها الأسنان.

ندعك الفم جيدا ثم نغسل الفم جيدا بالماء الفاتر .

زيت جوز الهند كبديل لمعجون الأسنان

يستخدم زيت جوز الهند كبديل لتنظيف الفم والأسنان لما أثبتته الدراسات من أن زيت جوز الهند يعد من أفضل البدائل الطبيعية لمعجون الأسنان في القضاء علي بكتيريا الفم ورائحه الفم الكريه وسنوضح كيفية استخدامه كبديل للمعجون.

نضع قليل من زيت جوز الهند مع معلقة بكربونات الصوديوم

ومن ثم دعك الأسنان مباشرة

صودا الخبز أو الكربوناتو

تعتبر صودا الخبز من أفضل بدائل معجون الأسنان وهو غير مكلف نهائيا.

لاستخدامه تخلط صودا الخبز بيوريه الفراولة أو عصير الليمون.

ونقوم بفرك الأسنان بالخليط باستخدام الفرشاة.

كيفية تنظيف الأسنان بدون فرشاة الأسنان