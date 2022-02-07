نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيطاليا و 4 من أفضل الأماكن السياحية بها في المقال التالي

عمر شويل - جدة إيطاليا دولة أوروبية غنية بالعديد من المعالم السياحية والأماكن الثقافية والفنية المختلفة والمتعددة، ولعل ذلك بسبب امتلاكها لحوالي 50 موقعاً أثريا، تم إدراجها جميعا إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وتشتهر أيضا إيطاليا بسحر طبيعتها، ففيها مزارع العنب، وبساتين الزيتون، هذا بالإضافة إلى ريادتها عالميا في مجال الطهي (المطبخ الإيطالي)، وفي السطور القادمة سوف نتناول إيطاليا سياحيا، لكن من منظور جديد، ولعل ذلك يرجع إلى أنها تمتلك مجموعة من القصور والمتاحف، والقلاع، والحدائق والمكتبات أيضا، وإيطاليا دولة ذات رواج سياحي كبير، وتؤثر كذلك في منطقة الشرق الأوسط بكل قوة.

أفضل الأماكن السياحية في إيطاليا

١- أمالفي وجزيرة كابري

لعل ما يجعل أمالفي الإيطالية من أكثر أماكنها جمالاً ومدنها بهاءً. هو شوارعها التي تتكون من مرتفعات وسلالم. بالإضافة إلى ازدهارها بالورود في كل مكان، لكن قرية «بوسيتانو» تعتبر من قرى المدينة الأكثر جاذبية. وذلك بسبب شواطئها ومنازلها التي طليت بالباستيل.

أما جزيرة كابري، فيمكننا الحديث كيفما نشاء، ولن نمل، حيث نسائم الجو العليل المصحوب بروائح الليمون. ونسيم البحر المنعش في خليج نابولي، وفي القسم الجنوبي من كابري يتم اصطحاب معدات الغطس والغوص من شاطئ «مارينا بيكولا».

٢- الكولوسيوم ونافورة تريفي

من أبرز معالم مدينة روما الإيطالية، وهو عبارة عن مدرج ضخم يبلغ طوله 189 مترا. لكن لعل الأبرز والملفت للإنتباه هو روعة التصميم الهندسي الروماني الرائع، وتم إدراج هذا المعلم ضمن عجائب الدنيا السبع الجديدة في عام 2007.

ولعل ما لا يعلمه الكثير من الناس هو أن روما تمتلك مئات النوافير الضخمة، لكن أبرزهم وأكثرهم جمالا وتصميما هي “تريفي” الباروكية، ويطلق عليها نافورة الأمنيات، ويصل ارتفاعها إلى 26 مترا.

وتشتهر النافورة في مصر بطريقة مثيرة، إذ تم تصوير مشاهد متعددة للفنان عادل إمام في فيلم “عنتر شايل سيفه”، فهي نافورة الحظ بالنسبة للكثيرين، ويلقى بالنافورة يوميا حوالي 3000 يورو

٣- مدينة كومو الإيطالية بعيداً عن الأجواء الصاخبة

هي مدينة ذات طبيعة ساحرة للغاية. مطلة على البحر، وتتزين بجبال بالسلسلة الجبلية الأشهر في العالم (جبال الألب)، حيث التخييم والسفاري، وركوب الدراجات الجبلية، إنها متعة حقاً.

٤- كاتدرائية ميلانو “مكان رواية أحدب نوتردام” بإيطاليا

لقد اختارها الروائي فبكتور هوجو مكاناً لروايته “أحدب نوتردام”، وهي واحدة من أشهر معالم إيطاليا السياحية. وهي مثال عظيم لباقي الكنائس حول العالم المبنية على النسق القوطي المزخرف، ولقد تم بناؤها في القرن 14 ميلادي.

الكاتدرائية تحمل على جدرانها لوحات فنية لأشهر الرسامين في العالم. كما أنها ترتكز على 52 عمود قوي، وبها نوافذ رائعة الجمال.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية موضوعنا الذي في الحقيقة لم نوفيه حقه، لكن هي لمحة عبر موقع “ثقفني”، نرجوا أن نكون قد أضفنا إليكم بها.