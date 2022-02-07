كالسحر ..تنظيف وتلميع خشب النيش والمطبخ والموبيليا بمكون رائع ميخطرش على بالك فى كل مطبخ هيرجع كلة جديد تانى

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عمر شويل - جدة كالسحر ..تنظيف وتلميع خشب النيش والمطبخ والموبيليا ، سؤال مهم يشغل بال كل سيدة منزل حيث أنها تقوم بالبحث كثيراً عن طرق مضمونة لتنظيف وتلميع الخشب المنزلي، فالمنزل مليء بالأخشاب سواء الأرضياء أو الأثاث فجميعهم يتعرض للاتساخ ويحتاج إلى التنظيف والتلميع ولكن يجب الحذر عند استخدام منتجات التنظيف فيمكن ألا تكون مناسبة لجميع أنواع الأخشاب، فكما نعلم أن الخشب المنزلي له العديد من الأنواع وكل نوع يحتاج لطريقة ومنتجات خاصة به، لذبك فعليك باتباع هذا الموضوع للتعرف عن أفضل طرق تنظيف وتلميع الخشب.

كالسحر ..تنظيف وتلميع خشب النيش والمطبخ والموبيليا

تعجز بعض النساء أن تحافظ على لمعان ونظافة قطع الأثاث الخشبية في المنزل لأنها تتعرض دئماً للخدش والتجريح، لذلك حرصنا أن نأتي لك سيدتي اليوم ببعض من طرق العناية بنظافة وجمال الخشب المنزلي منها:

خلطة الليمون والزيت لتلميع الخشب

تعد من الطرق المضمونة والاتي قامت بتجريبها كثير من سيدات المنازل المهتمين بأمور التنظيف ويتم استخدامها وتجهيزها بهذا الشكل:

المكونات:

1 كوب عصير ليمون.

1 كوب زيت.

قطعة قماش ناعمة.

طريقة الإعداد:

عليك بإحضار زجاجة بخاخ لسهولة الاستخدام.

ضعي بداخلها المكونات وابدئي في رش المزيج على الخشب.

ومن ثم يتم تلميعه بقطعة قماش نظيفة وناعمة.

سوف تلاحظين مع مرور الوقت لمعان الخشب.

خلطة الخل والزيت لتلميع الخشب:

هي واحدة من الخلطات القوية التى تزيل البقع من على الأخشاب والتشققات بالإضافة إلى انها تعمل على التخلص من الخدوش والتجريحات و تستخدم كما يلي:

المكونات:

2/1 كوب زيت.

2/1 كوب خل.

زجاجة بخاخ.

قطعة قماش نظيفة.

طريقة الإعداد:

قومي بخلط المكونات مع بعضها في الزجاجة البخاخ.

ثم عليك بالبدء في رش الخشب بالخليط.

ثم يتم تلميعه بقطعة القماش الناعمة حتى تتخلصين تماماً من الخدوش والبقع.

الشاي لتلميع الخشب وتنظيفه

الشاي من المكونات المضمونة التي يمكن أن تستخدم لتلميع الخشب أيضاً، فقط قومي بنقع 2 كيس من الشاي في الماء المغلي ثم يجب الانتظار حتى يبرد تماماً، ومن ثم يتم تصفيته بقطعة من القماش الناعمة ومن ثم يتم وضعه على الخشب، وتنظيفها بقطعة من القماش.

كما يمكن أن يتم وضع مقدار مناسب من المايونيز على الخشب وانتظري بضعة دقائق ومن ثم يتم مسحها بقطعة من القماش الناعمة فهو يعيد للخشب لمعانه ونظافته.