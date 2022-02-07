شوف خصومات 65% على جميع السلع في العثيم السعودية الان

اهتم العثيم في المملكة العربية السعودية على أن تلبي جميع متطلبات العملاء وأن تقدم إليه كل ما يحتاجون فاستطاعت وفي فترة وجيزة أن تحقق نجاح كبير بين جميع المتاجر في السعودية، فمن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم المنتجات التي يتوفر العرض عليها من قبل العثيم.

عروض العثيم في السعودية

توفر العثيم عروض قوية ومذهلة فمع نهاية كل أسبوع ستجدون أن العثيم تعمل على توفير عروض أقوى من السابقة ومن بين المنتجات التي يتوفر العرض عليها كلًا من التالي” شامبو فارمس، صابون دورو بالورد والحليب، ورق نشاف سانيتا، حفائظ بامبي كبير جامبو، شامبو هيربال توت أحمر، مناديل جونسون غير معطرة، شامبو أطفال جونسون بخاخ، كريم حونسون للجسم زبدة، صابون وفير بلاس بودرة كيس، صابون تايد بودرة مركز، إريال للغسالات أتوماتيك، صابون إريال أصلى، منظف زجاج غدير، مطهر داك منوع، منظف سوبر جل العملاق، منظف حمام فلاجبن برايد زيرو دسم شرائح، جبن المراعي شرائح قليل الدسم، جبن المراعي شرائح، جبن المراعي شيدر قليل الدسم، مايونيز قودي لايت، مايونيز قودي خفيف”.

تخفيضات العثيم في المملكة السعودية

حرصت العثيم على أن تلبي كافة متطلبات العملاء وتقدم إليهم الكثير من المنتجات الأخرى التي من بينها كلًا من التالي” بيتزا لحم كبير، لبنة مرسين تركية، مربى فراولة شامية، زيتون مصري أخضر، لبنة استرا و رنجة مصرية سي فود مدخنة، دجاج الأسياح فروج طازج مبرد، ملفوف أحمر و خس، زنجبيل و ليمون و بطاطس و لحم عجل بالعظم مبرد، هيل جواتيمالا، برتقال أبو صرة و طماطم، كمون حب، تمر صلج، خبز محمص توست، جوافة و موز وجريب فروت مصري، زبدة نادك غير مملحة، جبن هالي مثلث، جبن هالي موزاريلا مبشورة، جبن المراعي موزاريلا بلوك، جبن كرافت شيدر، جبن بوك موزريلا مبشور، جبن بوك كاسات شيدر، زبدة لورباك غير مملحة 2، قشطة التاج الذهبي، قشطة قيمر كي دي دي، قشطة التاج الذهبي عسل، قشطة بوك قيمر، قشطة التاج الذهبي وقشطة التاج فراولة ومبيض قهوة ونستلة ومايونيز فرشلي خفيف” وغيرهم الكثير من المنتجات الأخرى.