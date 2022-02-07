نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تقوية مناعة الأطفال والرضع وأهم الأطعمة التي تقوي الجهاز المناعي للطفل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أهم الأطعمة التي لتقوية الجهاز المناعي للطفل، تبحث كل أم عن أهم الأطعمة التي تقوى بها مناعة طفلها، فالغذاء السليم هو أساس بناء الجسم السليم، وفي هذا المقال سنذكر لكم أهم الأطعمة التي تعزز الجهاز المناعي لدى الطفل.

أهم الأطعمة لتقوية الجهاز المناعي

الأسماك: يوجد بالأسماك اوميجا 3 وهي التي تقوى الذاكرة لدى الأطفال والكبار أيضا وتحمي القلب من تصلب الشرايين ومن أنواع الأسماك المفيدة جدا السلمون والتونا والماكريل

الموز: يحتوى الموز علي نسبة كبيرة من البوتاسيوم وغني أيضا بالألياف فيمكننا أن نعطي الطفل ثمرة واحدة من الموز ف الصباح ولا نكثر من تناوله يكفي ثمرة واحدة فقط ف اليوم

السبانخ: تعد السبانخ من أفضل الأطعمة التي تحتوى علي نسبة كبيرة من الحديد الذي يحمي الطفل من فقر الدم فيمكننا أن نضيفها إلي الجبن

الثوم: يقوى الجهاز المناعي ويعمل كمضاد للسموم ومضاد حيوي طبيعي فعلينا الإكثار من أستعماله في أعداد الأطعمة

اللوز : هو يعتبر افضل مصدر غير حيواني للبروتين لاحتواءه علي نسبة عالية من البروتين فيمكننا أن نضيف منه علي الكعك أو الفطائر ويمكننا أيضا أن نعطيه للأطفال يتناولوه بمفرده

الطماطم: تحظى الطماطم بقيمه غذائية عالية ويفضل تناولها نية لأنها تفقد قيمتها بعض الشيء أثناء الطبخ

الكيوى: تعد من أفضل أنواع الفاكهة وغنيه بفيتامين c وتحتوى أيضا علي نسبة كبيرة من البوتاسيوم أكثر من الموجودة في فاكهة الموز

البروكلي: يعد البروكلي من افضل الخضروات التي تحارب السرطان في الجسم حيت أنها تحتوى علي نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من سرطان الأمعاء ويعمل أيضا علي تحسين الجلد والمزاج

الملفوف: يعد الملفوف من أكثر الأكلات التي تقوى الجهاز المناعي وكثير من الأطفال يحبون تناوله

ملحوظة: ويعد العسل النحل من أفضل الأطعمة التي تقوى الجهاز المناعي لدى الطفل فعلي جميع الأمهات أن تحافظ علي تناوله لأطفالها بشكل يومي.

وبعد أن قدمنا لكم بعض من الأطعمة التي تقوى مناعة طفلك فعليكِ أن تقدميها لأطفالك بطرق شهية وجذابة ليستمتعوا بتناولها للاستفادة بفوائدها الصحية