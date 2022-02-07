شوف عروض اكسترا شهر فبراير خصومات تصل ل 60% علي جميع المنتجات ولفترة محدودة ألحق التخفيضات

عروض اكسترا السعودية، شركة اكسترا تكون من ضمن الشركات التي تختص لبيع كل الإلكترونيات والكهربائيات التي تقوم تلك الشركة بتوفيرها وتواجد بسعر يوافق ويناسب كل فرد مقيم في المملكة العربية السعودية لكي ينال ويستحوذ كل مواطن في السعودية على كافة ما يطلبه ويحتاجه أما أن يكون من الأجهزة الكهربائية والمنزلية وكذلك الإلكترونية، وأيضًا فإن شركة اكسترا تعتبر شركة مساهمة دخلت إلى الأسواق المركزية والمالية في المملكة العربية السعودية.

عروض اكسترا اليوم ولمدة 10 أيام خصومات تصل ل 55% على معظم المنتجات خلال شهر فبراير

عروض اكسترا السعودية

خصومات اكسترا من الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الشركة تستمر في قيامها بعرض وتقديم أقوى الخصومات الكبيرة مع العروض الرائعة وكذلك المذهلة للغاية التي توفرها وتقدمها شركة اكسترا وتتميز بها أيضًا، حيث أن شركة اكسترا قد قامت بتقديم أكبر وأروع العروض والخصومات بسعر يناسب ويلائم كل مقيم في المملكة، فهي تعتبر من ضمن الشركات التي تختص لبيع كل الكهربائيات والإلكترونيات عن طريق التجزئة ومعها الأجهزة والأدوات المنزلية.

تخفيضات اكسترا اليوم

تنزيلات اكسترا على هاتف من النوع تكنو بوفا 2 سعة 128 جيجابايت 4 جي رام باللون الأسود يكون بسعر 759 بدلًا من 829 ريال سعودي.

خصومات اكسترا هاتف من النوع تكنو سبارك 7 برو حجم 128 جيجا بايت 4 جي رام باللون الأسود سعره يكون 599 بدلًا من 629 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا شاشة التليفزيون بحجم 65 بوصة من النوع ال جي الذكية عالية الدقة تكون بسعر 3599 بدلًا من 6299 ريال سعودي.

سعر الغسالة للتعبئة الأمامية من النوع دايو لغسيل 7 كيلو جرام وبها 15 برنامج 1400 دورة باللون الفضي يكون 1849 بدلًا من 2899 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا الأسبوعية