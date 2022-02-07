شوف عروض جرير على الجوال والشاشات واللاب توب تصل ل 60% خلال شهر فبراير 2022

عروض جرير اليوم مكتبة جرير تعد من المكاتب التي تكون رائدة في السوق المالي والمركزي، كما أن هذه المكتبة، يكون متوافر ومتواجد بها كافة الاحتياجات والمتطلبات التي يحتاج لها ويتطلبها كل الأفراد والمواطنين في المملكة العربية السعودية، وكذلك يتم توافر في مكتبة جرير كل الأشياء والمستحضرات الخاصة بمتطلبات المكاتب والمدارس، حيث يتوافر ويتواجد كل الألعاب التي يحتاج لها ويريدها كل الأطفال، ومعها الأثاث المكتبي وكذلك الأجهزة الإلكترونية والكهربائية.

عروض جرير السعودية

تكون مكتبة جرير من المكاتب التي لها دورًا في عرض وتقدم وطرح العروض الكبيرة ومن ضمنها الخصومات القوية والمذهلة التي تعد مكتبة جرير متميزة بها، كما أن تلك المكتبة تختص في بيع كافة المستلزمات والمنتجات التي يحتاج لها كل الأشخاص وهذا يكون بمناسبة انتهاء سنة 2021 وبدأ سنة حديثة جديدة وهي 2022.

حيث أن هذه الخصومات والعروض التي يتم تقديمها من خلال مكتبة جرير يتم توافرها وتوجدها على كافة المستحضرات والمنتجات اليوم الذي يكون موافقًا الحادي والعشرين من يناير بسنة 2022، كما أن المكتبة قد قامت بافتتاح فرعًا ثانيًا بمحافظة المجموعة وذلك يكون الفرن الأخير الذي تم افتتاحه لمكتبة جرير.

عروض جرير السعودية

خصومات جير اليوم هاتف من النوع واي 15 إس سعة 32 جيجا بايت 3 جي رام تكون بسعر 549 بدلًا من 579 ريال سعودي.

تخفيضات جرير حاملة الشهادة مع الإطار البلاستيكي باللون الأسود سعرها يكون 20 ريال سعودي.

تنزيلات جرير البرواز الخاص بالشهادة من الإطار بوليسترن باللون الأسود يكون بسعر 39 ريال سعودي.

سعر كتاب زراعة القوقعة يكون 34.5 ريال سعودي.

سعر كتاب دليل الجيب الشامل للإسعافات الأولية يكون 36 ريال سعودي.

تخفيضات جرير