خلطة تنظيف السيراميك ضعيها ربع ساعة على السيراميك بدون حك هيرجع يلمع كأنه جديد

خلطة تنظيف السيراميك تعانى الكثير من السيدات في تنظيف المنزل وترتيبه وخاصة تنظيف السيراميك وإزالة الدهون والأوساخ اللاصقة به وتنظيف السيراميك يعطي رونق وجمال المظهر المنزل لذلك تشترى السيدات الكثير من المنظفات ذات التكلفة العالية للحفاظ على نظافة منزلها ولكن معا سوف تساعدك سيدتي في الحصول على سيراميك لامع بأقل التكاليف.

خلطة الماء والليمون لتنظيف السيراميك

توجد العديد من الوصفات والجلطات لتنظيف السيراميك ولكن هذه الخلطة من أكثر الطرق فاعلية للحصول على سيراميك لامع

المكونات

ماء ساخن.

عصير ليمون.

زيت نباتي.

طريقة الاستخدام

طريقة تنظيف السيراميك حتى يبدو بمظهر لامع تكون عن طريق الخطوات التالية:

حيث أنه في البداية تضاف المكونات الماء الساخن والزيت وعصير الليمون معا ويقلبوا جيدا .

تغطي قطعة من الاسفنج داخل الخليط وتمسح بها جميع قطع السيراميك .

وتمسح اماكن الدهون والاوساخ عدة مرات للقضاء على الأوساخ تماما.

بعد الانتهاء من مسح السيراميك يشطف السيراميك بسائل الصابون والماء الجارى.

سوف تحصل بعد تلك الخطوات على سيراميك نظيف ولامع لا مثيل له.

بيكربونات الصوديوم لتنظيف السيراميك

المكونات

ملعقة كبيرة من مادة التبييض بيكربونات الصوديوم.

لتر من الماء يفضل أن يكون ساخن أو دافئ.

تغطي قطعة من الاسفنج داخل الخليط وتمسح بها جميع قطع السيراميك . وتمسح اماكن الدهون والاوساخ عدة مرات للقضاء على الأوساخ تماما. بعد الانتهاء من مسح السيراميك يشطف السيراميك بسائل الصابون والماء الجارى. سوف تحصل بعد تلك الخطوات على سيراميك نظيف ولامع لا مثيل له. بيكربونات الصوديوم لتنظيف السيراميك المكونات ملعقة كبيرة من مادة التبييض بيكربونات الصوديوم. لتر من الماء يفضل أن يكون ساخن أو دافئ. وفيما بعد لا بد من إضافة القليل من سائل التنظيف الأطباق.

طريقة الاستعمال