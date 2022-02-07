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عمر شويل - جدة خلطة تنظيف السيراميك ضعيها ربع ساعة على السيراميك بدون حك هيرجع يلمع كأنه جديد - ثقفني
توجد العديد من الوصفات والجلطات لتنظيف السيراميك ولكن هذه الخلطة من أكثر الطرق فاعلية للحصول على سيراميك لامع
خلطة تنظيف السيراميك تعانى الكثير من السيدات في تنظيف المنزل وترتيبه وخاصة تنظيف السيراميك وإزالة الدهون والأوساخ اللاصقة به وتنظيف السيراميك يعطي رونق وجمال المظهر المنزل لذلك تشترى السيدات الكثير من المنظفات ذات التكلفة العالية للحفاظ على نظافة منزلها ولكن معا سوف تساعدك سيدتي في الحصول على سيراميك لامع بأقل التكاليف.
خلطة الماء والليمون لتنظيف السيراميك
توجد العديد من الوصفات والجلطات لتنظيف السيراميك ولكن هذه الخلطة من أكثر الطرق فاعلية للحصول على سيراميك لامع
المكونات
- ماء ساخن.
- عصير ليمون.
- زيت نباتي.
طريقة الاستخدام
طريقة تنظيف السيراميك حتى يبدو بمظهر لامع تكون عن طريق الخطوات التالية:
- حيث أنه في البداية تضاف المكونات الماء الساخن والزيت وعصير الليمون معا ويقلبوا جيدا .
تغطي قطعة من الاسفنج داخل الخليط وتمسح بها جميع قطع السيراميك .
وتمسح اماكن الدهون والاوساخ عدة مرات للقضاء على الأوساخ تماما.
بعد الانتهاء من مسح السيراميك يشطف السيراميك بسائل الصابون والماء الجارى.
سوف تحصل بعد تلك الخطوات على سيراميك نظيف ولامع لا مثيل له.
بيكربونات الصوديوم لتنظيف السيراميك
المكونات
ملعقة كبيرة من مادة التبييض بيكربونات الصوديوم.
لتر من الماء يفضل أن يكون ساخن أو دافئ.
- وفيما بعد لا بد من إضافة القليل من سائل التنظيف الأطباق.
طريقة الاستعمال
- كما أنه تمزج كل المكونات معا ويغطى بقطعة من الإسفنج به .
- كما أنه لا بد أن تغسل الحوائط والأماكن المرادة جيدا بالاسفنجة ثم تشطف بالماء والأماكن شديدة الأوساخ تغسل أكثر من مرة للحصول على النتيجة المرادة.
- والخطوة الأخيرة هي عندما يجف السيراميك سوف تنبهر بجماله ولمعانه وإذا تبقى القليل من هذه الوصفة يجب وضعها في قاعدة الحمام للحصول على نظافة وتبيض لا مثيل له كما يمكن وضعه في مصارف الغسالات.
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