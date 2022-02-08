تلميع الخشب بطريقة سحرية يرجع كالجديد بهذه الوصفة المنزلية لمعان فى ثواني

نجد انه تقوم كثير من ربات المنزل بالبحث على الإنترنت للتعرف على طرق طبيعية تساعد في تلميع الخشب وذبك حتى يصبح شكله جديدا بصقة دائمة لذلك سوف نقوم بتحضير وصفة تلميع الخشب من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة تلميع الخشب

بعد البحث والاطلاع استطعنا أن نحضر لكم وصفة طبيعية عند تحضيرها تكون بمثابة ملع طبيعي للخشب مثل الذي نقوم بشرائه من المحلات التجارية لذلك علينا أن نوضح طريقة عمله في المنزل من خلال المكونات التالية

كوب عصير ليمون.

كوب زيت زيتون.

فوطة.

بخاخه.

طريقة تحضير وصفة تلميع الخشب

أما بالنسبة لتحضير وصفة تلميع الخشب تكون الخطوات كالتالي:

في البداية لا بد أن نحضر وعاء فارغ ونضع به زيت الزيتون والليمون ونقوم بتقليبهم جيدا بواسطة ملعقة حتى تمام التجانس ثم نقوم بعد ذلك بوضع المكونات داخل البخاخ ويجب أن يكون البخاخ نظيفا ثم بعد وضعه في البخاخ نقوم برجه جيدا ثم نقوم برشه على الخشب المراد تلميعه ومسحه بالفوطة وهكذا حتى ننهي كمية الخشب التي لدينا وبعد الانتهاء نلاحظ بأن الخشب أصبح لامعا وشكله جديدا إلى جانب أنه نظيفا حيث يعمل عنصر الليمون على تنظيف الخشب من الشوائب والأتربة العالقة به ويستطيع الزيتون أن يعطي مظهرا لامعا وجذابا لذلك على جميع ربات المنازل استخدام هذه الوصفة في التلميع.

فوائد استخدام الوصفة الطبيعية للتلميع