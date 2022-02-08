شوف جديد عروض اكسترا الأسبوعية بخصومات مميزة للأسبوع الثالث على التوالي Extra على الأجهزة الكهربائية

نقدم لكم اليوم جديد عروض اكسترا الأسبوعية على كثير من الأجهزة بأنواعها، وخاصة على الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، وأجهزة المطبخ الصغيرة، حيث يعد إكسترا ماركت بالمملكة العربية السعودية Extra market من أهم وأكبر الماركتات المميزة التي تقدم خدمات خاصة وخصومات مميزة على كل ما يحتاجه المنزل من أجهزة ومعدات، وآلات، وغيرهم من إلكترونيات حديثة، كل هذا وأكثر من خلال موقع ثقفني في هذه المقالة.

جديد عروض اكسترا الأسبوعية بخصومات خاصة لفترة محدودة

نقدم لكم اليوم أقوى التخفيضات الأسبوعية بداخل هايبر إكسترا بالمملكة العربية السعودية على أسعار الثلاجات بأنواعها، ومنها: خصم خاص على سعر دايو ثلاجة باب جانب باب بخاصية الانفرتر 50-60 هرتز باللون الأبيض، وخصم آخر منهم على أسعار ثلاجات إل جي LG ببابين 21 قدم انستافيو، وانفرتر كومبريسور مع توزيع هواء متعدد، ومصنوعة من الستانليس ستيل، وخصم آخر منهم على سعر هاير ثلاجة ببابين 18 قدم انفرتر باللون الرمادي، ولديهم أيضاً خصومات مميزة على أسعار ثلاجات هيتاشي بابين بخاصية الانفرتر واللون الأسود الزجاجي.

خصومات خاصة اليوم من اكسترا ماركت بالسعودية لفترة محدودة

نستكمل معكم تقديم باقي خصومات إكسترا ماركت بالمملكة العربية السعودية، ومنهم: خصم خاص على سعر ثلاجة هايسينس 18 قدم باللون الذهبي وخاصية التبريد المزدوج، كما بالفروع خصومات اخرى على أسعار ثلاجات كلاس برو ببابين 20 قدم بخاصية الانفرتر باللون الفضي، وتنزيل آخر منهم في الفروع على أسعار دايو بفريزر علوي 20 قدم مكعب، وتحكم إلكتروني بدرجة الحرارة، وتنزيل آخر منهم على سعر ثلاجة ال جي 21 قدم مع مقبض خارجي بباب واحد باللون الفضي، وتبريد داخل الباب مع شاشة إل إي دي باللمس، وتوزيع متعدد للهواء.

تخفيضات حصرية مميزة اليوم وحتى نفاذ الكميات من إكسترا ماركت بالمملكة

إستكمالاً لعروض إكسترا السعودية على أسعار الأجهزة الكهربائية الكبيرة، نقدم لكم خصم مميز آخر على سعر غسالة التعبئة الأمامية من ديو، وغيرهم على أسعار غسالة التحميل الأمامي من ديو غسيل 18 كيلو، وتجفيف 8 كيلو مع سرعة دوران 1200 دورة في الدقيقة، مع 14 برنامج غسيل سريع وتجفيف، ومحرك انفرتر باللون الأبيض، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار دايو غسالة التعبئة ىالأمامية 11 كيلو غسيل وتجفيف 7 كيلو.