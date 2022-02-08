شوف خصومات أسواق العثيم بالسعودية تخفيضات هائلة تصل إلى 60٪

نسعي دائماً لتقديم كل ما هو جديد من العروض والتخفيضات في جميع الهايبر ماركت الأشهرها والأكثرها انتشاراً، والتي من أهمها أسواق عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية، لكونه بسعر دائما وجاهداً لتقديم أقوى العروض والخصومات المستمرة دايماً وبقوة على جميع السلع والمنتجات الضرورية والاساسيىة لكل مستهلك للحصول على إرضاء جميع العملاء.

عروض أسواق العثيم على أدوات المطبخ:

متواجد بداخل العرض مقلاه بلاكستون متوفرة بمقاسات مختلفه المقاس الاول (24cm) بسعر 25 ريال سعودي، المقاس الأخر (26cm) بمتوفر بسعر 30 ريال سعودي.

متواجد ايضاً طقم قدور سويت هوم غير لاصق متكون من 10 قطع مقاسات مختلفة، سعره بداخل العرض 149 ريال سعودي.

متاح الأن طقم عشاء 20 قطعه مقاسات مختلفة السعر للطقم بداخل العرض 59 ريال سعودي.

متوفر بالعرض أيضاً طقم حافظة طعام سوبر ماركت 3 قطع، سعره بداخل العرض 39 ريال سعودي.

يوجد تخفيض على مقلاه هوم واي بغطاء المقاس الأول (24 سم) بسعر 38 ريال سعودي، والمقاس الأخر (26سم) بسعر 45 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم على اللحوم: