استنشاق بخار الماء أثناء الاستحمام يسبب الوفاة

الاختناق ببخار الماء في الأجواء الباردة والاستحمام بالماء الساخن المتصاعد منه بخار الماء الأكثر شيوعا هذه الأيام ، حيث نسمع عن حالات الوفاة التي تحدث بسبب استنشاق كمية كبيرة من بخار الماء ،واستنشاقه والاختناق به داخل الحمام وأثناء الاستحمام، ويكون ذلك نتيجة تراكم غاز أكسيد الكربون الذي يتسرب في مجرى الدم وهو غاز لا يجب علينا استنشاقه أبدا.

أضرار تنفس بخار الماء أثناء الاستحمام

يؤدي استنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون إلى حدوث خلل بالقلب ووظائف المخ، والشعور بضيق في التنفس، وفقدان التوازن والغثيان، ويسبب تركم بخار الماء أثناء الاستحمام صعوبة في التنفس، وخاصة إذ زادت المدة عن 20 دقيقة.

تتفتح الأوعية الدموية بسبب استنشاق بخار الماء، ما يسبب الشعور بضيق في التنفس، وعدم التوازن والغثيان، وحدوث خلل بالقلب ووظائف المخ.

الماء الساخن يؤدي إلى تبخر الماء سريعاً، وتبدأ المواد الكيميائية في التسرب إلى مجرى الدم، حيث يتفاعل غاز ثاني أكسيد الكربون مع الأمونيا، ما يسبب في تهيج الجهاز التنفسي.

حدوث تشنجات وانقباض عضلات الجهاز التنفسي، وذلك بسبب قلة نسبة الأكسجين في المخ.

تتورم الأغشية المخاطية بالأنف، نتيجة استنشاق البخار بكمية كبيرة، ما يؤدي لضيق الشعب الهوائية.

إذا لم يتم عمل الإسعافات الأولية يؤدي إلى الوفاة، وذلك بسبب تورم الحنجرة والقصبة الهوائية.

حدوث تشنجات وانقباض عضلات الجهاز التنفسي، وذك بسبب قلة نسبة الأكسجين في المخ.

يتسبب في تهيج الجهاز التنفسي، وانسداد الرئة، وبالتالي يسبب الاختناق.

وفي النهاية يتسبب في حدوث إغماء، نتيجة عدم وصول الأكسجين نهائيا لدم، ويسبب الوفاة.

طرق الوقاية من الاختناق ببخار الماء