نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات مذهلة على جميع المنتجات في بنده السعودية اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض وخصومات هايبر بنده السعودية، يعتبر هايبر بنده السعوديه من أشهر الهايبرات، لأنه يضم جميع السلع التي لا يخلوا منها أي منزل، مما يجعل هايبر بانده بأن يحرص على تقديم أفضل الخصومات والعروض كل أسبوع، حتى ينال إعجاب عملائه دائما، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال عروض وخصومات هايبر بنده السعوديه.

عروض هايبر بنده في السعودية

هايبر بنده يقدم أفضل العروض على معظم المنتجات الغذائية ومن أهمها الألبان ومشتقات الألبان، وفاصوليا خضراء وبيضاء وخضروات مشكلة أخري من العملاق، وجميع أنواع الفواكه والدواجن من برديكس واللحوم والحلوى، تحتوي العروض أيضا على بطاطس جاهزة للقلي من امبويستون، وكيك الفانيلا وكيك الشكولاتة من جلاكسي، وملوخية من مونتانا وسمك أبيض فيليه من أمريكانا، وجزر مع بازيلاء من السنبلة، ولبنة تركية بينار.

خصومات بنده اليوم في السعودية على المنتجات الغذائية

يقدم اليوم العديد من الخصومات الرائعة منها بسكويت أوريو من كلاسيك وكورن فليكس من كونتري، ومعجون وقهوة نسكافيه من ماي كاب وحليب مجفف من وجبنة كيري من المراعي، وشوكولاتة مشكلة ودجاجة متبلة من حراق التنمية وزبدة بدون ملح من إماراتي، وكريمة الطبخ من مراعي أو بوك وجبنة مطبوخة كريمي من بوك، وشراب الزبادي من يوناني ندى وآيس كريم من لندن ديري.

وتحتوي خصومات هايبر بنده على زبدة الفول السوداني من قودي، وعسل أسود من الشفاء وبطاطس شيبس من ليز، و مكرونة من لاموليزانا ومشكل مكسرات من باجة وزيت زيتون من بيتوتي، وملح الطعام من ساسا، وكاتشب البيتزا وأرز بنجابي من تاج محل، واندومي بنكهة الدجاج، وكمثرى من دانجو وجبن موزاريلا، صدور ديك رومي من امريكانا، وجبنة رومي من تشيزا لاند، عسل نحل طبيعي من الشفاء، سكر محلي من ستيفيانا، ودجاج من فقيه.

تخفيضات هايبر بنده السعوديه الأدوات المنزلية

هناك تخفيضات مذهلة في هايبر بنده على معظم الأدوات المنزلية من أهمها طاهية هالوجين من أي تي سي، ومقلاة كبير جرانيت من مستر كوك، وعصارة كهربائية من مولينكس، وقطاعة من نولينكس، وغلاية كهربائية من فيليبس.