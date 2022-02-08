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عمر شويل - جدة تنظيف عيون البوتجاز بوصفة سحرية في التنظيف بدون أي مجهود أو حك والنتيجة مذهلة في ثواني - ثقفني
تنظيف البوتاجاز من الأعباء التي تتحملها ربة المنزل لأنه يحتاج إلى التنظيف بشكل دوري ولأن الدهون تتراكم عليه عند الطبخ ويحتاج إلى كثير من الوقت في التنظيف لأنه يتكون من عدة أجزاء الفرن والسطح والازرار والملابس وعيون البوتاجاز التي تكون عرض الأوساخ أكثر من باقي الأجزاء وستعرف معا كيفية تنظيفها وجعلها جديدة مرة أخرى.
تنظيف عيون البوتجاز
- عند تنظيف البوتجاز أو أي جزء منه يجب الحرص على فصل الكهرباء عن البوتجاز.
- غلق محبس الغاز المتصل بالبوتجاز.
- ارتداء قفازات للحفاظ على سلامة الايدى.
- يجب أن يكون البوتجاز بارد ولم يستخدم قبل فترة حتى لا تحترق اليدين.
خلطات فعالة لتنظيف عيون البوتجاز
- ملح الليمون:من أكثر المواد فاعلية فى القضاء على دهون البوتجاز المتراكمة.
توضع ملعقة كبيرة من ملح الليمون وبيكربونات الصوديوم يستخدم منها ملعقة كبيرة والصابون السائل ربع كوب والماء الدافئ لتر ونصف تقلب تلك المكونات معا جيدا ويتم نقع عيون البوتجاز بداخلها بضعة ساعات أو ليلة كاملة.
ثم تفرك العيون بسلك خشن وبعدها تغسل تحت الماء الجارىتجفف العيون وتترك قليلا ولا تركب على البوتجاز حتى تجف من الداخل.
- البيكنج صودا:
- له تأثير فعال فى القضاء على الدهون والاوساخ حتى لو كانت متراكمة وشديدة.
- توضع كوب ونصف من الخل إلى ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج صودا.
- تقلب المكونات معا ثم توضع عيون البوتجاز بداخلهم لفترة طويلة تصل إلى أربع أو خمس ساعات على حسب الأوساخ.
- كما أنه ثم تفرك العيون جيدا بقطعة سلك خشنة وسوف تزال الأوساخ بسهولة ثم تشطف بالماء الجارى.
- وفيما بعد لا بد أن تجفف العيون جيدا بقطعة قماش نظيفة وسوف تصبح لامعة وجديدة.
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