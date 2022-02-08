تنظيف عيون البوتجاز بوصفة سحرية في التنظيف بدون أي مجهود أو حك والنتيجة مذهلة في ثواني

تنظيف البوتاجاز من الأعباء التي تتحملها ربة المنزل لأنه يحتاج إلى التنظيف بشكل دوري ولأن الدهون تتراكم عليه عند الطبخ ويحتاج إلى كثير من الوقت في التنظيف لأنه يتكون من عدة أجزاء الفرن والسطح والازرار والملابس وعيون البوتاجاز التي تكون عرض الأوساخ أكثر من باقي الأجزاء وستعرف معا كيفية تنظيفها وجعلها جديدة مرة أخرى.

تنظيف عيون البوتجاز

عند تنظيف البوتجاز أو أي جزء منه يجب الحرص على فصل الكهرباء عن البوتجاز.

غلق محبس الغاز المتصل بالبوتجاز.

ارتداء قفازات للحفاظ على سلامة الايدى.

يجب أن يكون البوتجاز بارد ولم يستخدم قبل فترة حتى لا تحترق اليدين.

خلطات فعالة لتنظيف عيون البوتجاز

ملح الليمون:من أكثر المواد فاعلية فى القضاء على دهون البوتجاز المتراكمة.

توضع ملعقة كبيرة من ملح الليمون وبيكربونات الصوديوم يستخدم منها ملعقة كبيرة والصابون السائل ربع كوب والماء الدافئ لتر ونصف تقلب تلك المكونات معا جيدا ويتم نقع عيون البوتجاز بداخلها بضعة ساعات أو ليلة كاملة.

ثم تفرك العيون بسلك خشن وبعدها تغسل تحت الماء الجارىتجفف العيون وتترك قليلا ولا تركب على البوتجاز حتى تجف من الداخل.

البيكنج صودا: