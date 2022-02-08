شوف عروض بنده وهايبر بنده على الهواتف الذكية والالكترونيات بخصومات هائلة

تستمر عروض بنده وهايبر بنده هذا الأسبوع في تقديم أفضل الخصومات للعملاء من أبناء الشعب السعودي والمقيمين داخل المملكة. حيث يعمل الهايبر باستمرار على تلبية جميع احتياجات الأسرة من سلع ومنتجات مختلفة ومتعددة حيث يصل عدد الأصناف المتوفرة داخل فروع هايبر بنده الآلاف. وتتميز بنده بجودة الخدمة والسلع المقدمة لجميع العملاء لذلك تعد أحد أهم مراكز البيع بالتجزئة بالمملكة والتي تحظى بثقة العملاء على مدار السنين.

عروض بنده

تحت شعار وفر فلوسك يقدم بنده العديد من الخصومات هذا الأسبوع فعند قيامك بشراء أحد المنتجات قد تحصل على الحبة الثانية مجاناً، وينطبق هذا العرض على بعض الأصناف المختارة.

استمتع بخصم نقدي خمسين ريال عند طلب هاتف شاومي ريدمي 10 سعة 64 جيجا بايت مقابل 549 ريال بدلاً من 599 ريال.

اشتري جوال لينوفو كي 13 نوت سعة 128 جيجا بايت ورام 4 جيجا بسعر 599 ريال بدلاً من 799 ريال ووفر مائتي ريال مع panda.

يعرض هايبر بنده هاتف شاومي ريدمي نوت 10 اس مقابل 799 ريال بدلاً من 949 ريال بخصم قدره مائة وخمسين ريال سعودي.

احصل على جوال شاومي ريدمي 9 أي مقابل 349 ريال بدلاً من 399 ريال. سعة ذاكرة الهاتف 32 جيجا بايت، رام 2 جيجا بايت ومقاس الشاشة 6.5 بوصة.

هاتف فيفو واي 53 اس سعة ذاكرة الهاتف 128 جيجا بايت، رام 8 جيجا بايت مقابل 949 ريال بدلاً من 1149 ريال بخصم قدره مائتي ريال.

اشتري جوال سامسونج أي 12 سعة 64 جيجا، رام 4 جيجا بايت مقابل 575 ريال بدلاً من 599 ريال.

هايبر بنده

من بين العروض المتوفرة على الالكترونيات خصومات على اكسسوارات الجوالات من سماعات الأذن السلكية واللاسلكية وكابلات الهواتف فضلاً عن الشواحن المتنقلة وغيرها.

احصل على كابل أيفون طول 2 متر بسعر 99 ريال بدلاً من 129 ريال أو طول متر بسعر 65 ريال بدلاً من 89 ريال. أو مقابل 55 ريال بدلاً من 79 ريال للكابل طول نصف متر.

اشتري شاحن أووي المتنقل بسعر 99 ريال بدلاً من 109 بقوة 10 آلاف ميجاهيرتز أو شاحن سريع 16.800 ميجا هيرتز بسعر 95 ريال بدلاً من 165 ريال.