نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدمان الأطفال علي الأجهزة والألعاب الإلكترونية إليكم الحل السحري للتحكم في موبايل أولادك من علي بعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة إدمان الأطفال علي الألعاب الإلكترونية ،هل بالفعل للألعاب الإلكترونية تأثير إيجابي علي الأطفال و المراهقين في بيتونا، يتأثر وينفعل الكثير من الآباء و الأمهات من جلوس الأولاد كثيرا أمام الأجهزة الإلكترونية والموبايلات و ألعاب الفيديو جيم المختلفة،وأحيانا عند انقطاع الإنترنت تكون ردة فعل الأولاد عنيفة أو إذا قطع أحدهم تركيزهم عن اللعبة فهل هذه مؤشرات طبيعية أم لا.

هل الأثر إيجابي أم سلبي

في أول الظهور للألعاب الإلكترونية وبداية تعلق الأطفال والمراهقين بها تم عمل أبحاث علي عينة مختلفة منهم ، وبالفعل وجدوا أن الأولاد يجدون بعض الراحة النفسية عند التوقف عن اللعب وبعضهم يميل إلي الجوع والعطش بعد الانتهاء من اللعب ومحاولة إيجاد حلول للتسلية بدلا من الألعاب الإلكترونية ، وكانت النسبة الأكبر من الباحثين وقتها قيموا أثر استخدام الألعاب الإلكترونية بشكل سلبي على نتائجهم الدراسية وعلى نفسيتهم وسلبي.

كيفية توجيه الأطفال الإيجابي للألعاب الإلكترونية

لقد أصبحت الألعاب الإلكترونية بالفعل أمر واقع في حياة الأولاد والمراهقين و الكبار أيضا وبالفعل اتجهت بعض المراكز إلي استغلال هذه الفرصة في توجيه الأطفال إلي لغة البرمجة computer proggramming وتعليم بعض الكورسات مثل :

game development

AI matching learning

Python&Data science

mobile application development

3d coding AR/VR

تحويل شغف الألعاب الإلكترونية إلي تعلم لغة البرمجة نعم لغة البرمجة إنها المستقبل الآن

لغة البرمجة كانت عبارة عن سلسلة من الأرقام والأوامر، وتكتب على شكل أكواد برمجية طويلة هذه الأعداد مكونة من الرقمين الصفر 0 والواحد 1 وهذه اللغة تدعى لغة الآلة، ولم يكن هذا وقتها سهلا المبرمجين ،ولكن بابتكار الترانزستور أصغر حجم كثيرا من الحاسوب وزادت إمكانياته، واستطاع المختصون والمبرمجون في نفس الوقت أن يبتكروا لغات برمجة أسهل للاستخدام، وأصبحت لغات البرمجة مفهومة إلى حد بعيد ويسهل تعليمها للأولاد ذات الفئات العمرية المختلفة ،ولا يزال التطوير والتسهيل قائماً ليسهل تعليمها لأكبر عدد من الأطفال والكبار.

ابليكشن التحكم في جهاز طفلك من أي مكان

برنامج familylink ستجدوه علي بلاي إستور يتم تحميل نسخة للوالد أو الوالدة ونسخة للطفل المراد الإرشاد عليه family link parent and family link child.