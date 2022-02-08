رقم مسابقة الحلم للاشتراك من جميع الدول سحب 100000 دولار

تستعد مسابقة الحلم لبدء أول سحب على أولى جوائزها بقيمة 100 ألف دولار أمريكي في موسم استثنائي هو الأكبر من حيث قيمة الأموال المقدمة عبر السحوبات المختلفة، في الوقت الذي يواصل فيه الآلاف من البحث عن كيفية ورقم الاشتراك من جميع الدول، من أجل المشاركة في السحب المقبل، وأملاً في الحصول على الجائزة والفوز بها، في حين لم لم يتحدد حتى الآن موعد السحب على تلك الجائزة، وإن كانت التوقعات تشير إلى أنه سيكون بنهاية شهر فبراير الجاري على أقصى تقدير أو بنهاية هذا الأسبوع.

الاشتراك في مسابقة الحلم

جدير بالذكر أن متاح لكل من تخطى عمره حاجز الـ 18 عامًا من الاشتراك عبر إحدى الطرق الأساسية المعروفة، ومنها الاشتراك عبر الاتصال الهاتفي على الرقم المرادف لدولتك، أو الاشتراك عبر خدمة الرسائل النصية sms بإرسال كلمة حلم أو دريم إلى الرقم المرادف لدولتك، وفي حالة عدم وجود رقم للدولة التي تنتمي لها في سجل الأرقام، يُمكنك الاتصال والتواصل من خلال الرقم الدولي الموحد، كما يُمكن الاشتراك أيضًا من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي أو عبر تحميل تطبيق حلم لهواتف الذكية وتثبيته على الجوال، ثم اتباع باقي خطوات الاشتراك الأساسية.

رقم مسابقة الحلم

السعودية: موبايلي 650444

السعودية: زين 755505

السعودية: Virgin Mobile 300300

السعودية: STC 858888

الإمارات: اتصالات 6070

الإمارات: DU 3636

الكويت GSM 4141

عمان GSM 90434

البحرين Batelco 94000

البحرين VIVA 98885

البحرين زين 94000

العراق Asiacell 2266

العراق Korek 2180

فلسطين jawwal 1623

فلسطين Wataniya 6750 .

مصر فودافون 95458

مصر GSM 95450

الأردن أورنج 98880

الأردن Umniah 98858

الأردن زين 98858

اليمن MTN 2622

اليمن Sabafon 5222

اليمن Y Telecom 8442

اليمن Yemen Mobile 87602

المغرب INWI 9669

المغرب أورنج 9669

سوريا Syriatel 1565

سوريا MTN 1555

تونس GSM 85988

لبنان GSM 008821622775627

جدير بالذكر أن السحب يتم بنظام القرعة العشوائية التي يُعلنها الإعلامي مصطفى الأغا مقدم المسابقة عبر برنامج صدى الملاعب عبر فضائية إم بي سي، ويتم الاتصال باسم الفائز فوز السحب لتقديم التهنئة له وتحديد موعد الحصول على الجائزة والحصول على البيانات الخاصة به.