نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو ماركت جوالات وإلكترونيات حتى 15 فبراير بتخفيضات لولو هايبر ماركت lulu في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفر مع عروض لولو في فبراير التوفير وأقوى عروض إدخار الديجيتال، حيث تحتوي نشرة العروض على الجوالات والأجهزة الإلكترونية بتوفير كبير على الأسعار لن تجدوه إلا في لولو هايبر ماركت lulu hypermatket، من يوم 6 فبراير 2022 وحتى يوم 15 فبراير، ومختلف المنتجات الإلكترونية من هواتف ذكية واكسسواراتها ولابتوب، لذا تابعوا معنا النقاط التالية لمعرفة التخفيضات.

عروض لولو ماركت جوالات وإلكترونيات

عروض لولو الصفحة الرئيسية شملت الجوالات حيث نجد جوال سامسونج جلاكسي زد فليب 3 وقابلية تشغيل شبكة 5G، الأسرع بشكل ملحوظ من شبكة 4G، ومع الجوال توجد هدية مجانية وهى سماعات لاسلكية، هذا إلى جانب خصم يصل إلى 500 ريال على سعر الجوال، ونجد أيضًا لولو لابتوب وعرض خاص على لابتوب hp نوت بوك بمعالج كور أي 3 الجيل العاشر، 4 جيجا رام، وإضافة إلى ذلك هارد لتخزين الملفات المختلفة 1 تيرابايت، ويتميز حجم الشاشة بأنه مناسب للغاية، واستكمالًا للأسعار المميزة التي يقدمها لنا لولو ماركت فيوجد عرض على شاشة TCL Smart حجم 55 بوصة.

سامسونج جلاكسي زد فليب 3 مع سماعات هدية، بسعر 3499 ريال سعودي بدلًا من 3999 ريال سعودي.

لابتوب HP NoteBook 250-G7، بسعر 1899 ريال سعودي بدلًا من 2099 ريال سعودي.

شاشة TCL Android Smart بسعر 2499 ريال سعودي بدلًا من 3449 ريال سعودي.

عروض لولو هايبر ماركت جوالات

تصفح عروض الجوالات من لولو هايبر ماركت lulu hypermarket، وتمتع بأقوى الخصومات عند الشراء، فتسري التخفيضات على جوالات سامسونج مثل جوال سامسونج جلاكسي زد فولد 3 ذو شاشة ذات حجم كبير 7.6 انش، ويوجد معه Free Buds هدية مجانية، وجوالات أخرى من سامسونج مثل سامسونج جلاكسي S21 ultra 5G، الذي يصل الخصم على سعره إلى 900 ريال، وتوفير أكثر بكثير عند شراء جوالات ايفون 12 وايفون 11 من لولو هايبر.

هاتف سامسونج جلاكسي S21 الترا، بسعر 4499 ريال سعودي بدلًا من 5399 ريال سعودي.

لولو ايفون 12 ومساحة تخزين داخلية 128 جيجابايت، بسعر 3249 ريال سعودي.

هايبر لولو

يوجد خصم على كافة اكسسوارات الجوال في عروض التوفير في لولو هايبر ماركت السعودية، بما في ذلك من اير بودز برو واير بودز 2، وسماعات لاسلكية أيضًا من ماركات أخرى مثل Anker، وكذلك Skullcandy، بالإضافة إلى تشكيلة من الساعات الذكية ذات المهام المتعددة من ابل وشاومي واونور.