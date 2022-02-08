شوف عرض لولو هايبر مع أقوى عروض التوفير الأوفر على الهواتف والأيفون والأجهزة الإلكترونية لا تفوتها lLULU

عروض لولو هايبر الأوفر تستعرض مجموعة مذهلة من الأجهزة المختلفة والأكثر من رائعة في تخفيضات شهر فبراير العظيم لا تفوتها لأي سببٍ كان حتي لا تندم على العرض المميز وتخفيضاته الرائعة. في هذا المقال نقدم لكم باقة من أروع الأجهزة كالهواتف الذكية واكسسواراتها بالإضافة للكثير والكثير من الأجهزة الإلكترونية التي تتميز بماركاتها العالمية والمتميزة في كل شئ، كل هذا مقدم تحت شعار عروض الادخار الديجيتال لا تفوتها.

أقوى عروض لولو هايبر على الهواتف الذكية والأيفون عروض التوفير

عروض التوفير من لولو تقدم باقة يبحث عنها الكثير تتكون من مجموعة من الماركات العالمية والمميزة على الهواتف الذكية وأجهزة الأيفون بخصومات مذهلة.

اشتري هاتف موتوريلا إيدج 20، من الجيل الخامس، بشاشة مقاسها 6.7 بوصة، ويعمل الجهاز بنظام التشغيل أندرويد 11. كما يتميز بوجود كاميرات خلفية بدرجة عالية الوضوح بدقة 16+8+108 ميجا بيكسل، أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فهي بدقة 32 ميجا بيكسل. بالإضافة لرامات بسعة كبيرة وهي 8 جيجا بايت، وذاكرة داخلية مساحتها 128 جيجا بايت. بسعر 1699 ريال سعودي، والهدية احصل على هدية سماعات أذن عند شرائك الجهاز.

احصل على خصم 450 ريال على أبل أيفون 11، بشاشة مقاسها 6.1 بوصة، من الجيل الرابع، ويعمل بنظام تشغيل هو IOS. كما أن سعة الذاكرة العشوائية هي 4 جيجا بايت رام، أما سعة الذاكرة الداخلية للأيفون هي 128 جيجا بايت.

أقوى عروض التوفير من لولو هايبر على الشاشات الإلكترونية

خصم أوفر من لولو 6300 ريال على سوني شاشة 4K، تلفزيون ذكي، مزود بخاصية جوجل، بشاشة مقاسها 65 بوصة. كما أنه مزود بخاصية الواي فاي، ومنفذ يو اس بي، ودقة الشاشة الترا اتش دي. بسعر 4699 ريال بدلاً من 6300 ريال سعودي.

LULU Hyper Offers القوية على الأكسسوارات