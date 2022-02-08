شوف عروض بنده على مئات الأصناف بتخفيضات مذهلة اشتري واحد وخذ الثاني مجاناً

تستمر عروض بنده الأسبوعية في إبهار المتسوقين من مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية. فقد رفع هايبر بنده شعار اشتري قطعة واحصل على الثانية مجاناً من بعض السلع المعروضة. ويحتوي بروشور العروض على مئات السلع المتوفرة بأسعار تنافسية لتلبية احتياجات جميع العملاء. ويتميز الهايبر بتقديم أفضل السلع من اللحوم والدجاج المجمد والخضراوات المبردة فضلاً عن المعلبات المختلفة والسلع التموينية الأساسية.

عروض بنده الأسبوعية

احصل ضمن عروض هايبر بنده على كرتون من دجاج دو بسعر 124.95 ريال لكل كرتون يحتوي على 10 حبات وزن كيلو جرام، ومقابل 138.5 ريال بدلاً من 169.95 ريال للكرتون المحتوي على عشر حبات من وزن 1.3 كيلو.

خصم بقيمة 17.45 ريال على كيس انصاف صدور دجاج بدون عظم وبدون جلد برديكس وزن الكيس 2.5 كيلو بسعر 60.5 ريال بدلاً من 77.95 ريال.

اشتري حبتين من آيس كريم كون زون وزن 120 مل واحصل على الثالثة مجاناً بسعر 12.95 ريال بدلاً من 23.85 ريال.

هايبر بنده

تحت بند الأقل سعراً اشتري كيس بطاطس مقلية سيارا وزن 2500 جرام واحصل على الثاني مجاناً مقابل 21.95 ريال بدلاً من 44.5 ريال بخصم قدره 22.55 ريال سعودي.

وفر نصف السعر عند شراء قطع الدجاج والجبنة الكبير وزن الكيس 400 جرام بسعر 18.95 ريال للحبتين بدلاً من 37.90 ريال.

اشتري ثلاث عبوات من حليب لونا المحلى وزن 395 جرام واحصل على الرابعة مجاناً مقابل 23.25 ريال بدلاً من 31 ريال.

احصل على عبوة مجاناً عند طلب عبوة من عصير أوشن سبراي سعة لتر بسعر 17.95 ريال بدلاً من 35.90 ريال.

hyper panda

ذرة حلوة العملاق الأخضر وزن كيلو جرام مقابل 17.95 ريال بدلاً من 22.95 ريال.

احصل على حبة من برياني بالدجاج والفلفل سوار وزن 432 جرام مقابل 19.95 ريال بدلاً من 24.95 ريال.

اشتري حبتان بسعر واحدة من لفايف القرفة سوار وزن 405 جرام مقابل 41.95 ريال بدلاً من 83.90 ريال بخصم قدره 41.95 ريال.