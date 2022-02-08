شوف عروض اكسترا للجوالات والأجهزة الالكترونية extra مع خصومات موقع اكسترا اون لاين حتى 44%

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عروض اكسترا للجوالات والأجهزة الالكترونية extra مع خصومات موقع اكسترا اون لاين حتى 44%

تشمل تخفيضات اكسترا على اسعار الجوالات والأجهزة أقوى الخصومات المتاحة لديها داخل فروعها بالمملكة العربي السعودية، والتي وصلت إلى 44%، حيث تتيح لكم تلك الأسعار لمدة محددة من خلال موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وتجدون في التالي مواصفات أحدث الأجهزة النتي تم صدورها مؤخرًا في المملكة.

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