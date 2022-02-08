شوف عروض اكسترا السعودية أقوى العروض الآن لفترة محدوده

أقوى العروض من اكسترا السعودية لفترة محدوده ، عروض اكسترا الجديدة التي تقدمها الآن بكافة فروعها. مع بداية شهر فبراير للعام الجديد 2022 . تقدم لنا extra الآن الكثير من العروض والخصومات على كافة الأجهزة بالمتجر. تتضمن عروض اكسترا الشهرية الآن العديد من التخفيضات القوية تحت بند أقوى العروض. وأولها تخفيضات الجوالات من إكسترا ، والتي توي الكثير من الأنواع المختلفة من الجوالات منها هواتف الآيفون والسامسونج بأحدث إصداراتها.العديد من الخصومات على الإلكترونيات وشاشات التلفاز .أيضا خصومات جديدة على أجهزة الأمان الذكية، الهامة جدا والتي يحتاجها كل منزل الآن . والتي توفر قدر كبير جدا من الحماية والأمان بشكل ذكي ، حيث يمكن ضبطها كما تشاء والتواصل معها من خارج المنزل وتسجيل كل شئ بمنتهى الأمان.

عروض اكسترا السعودية فبراير 2022 أقوي العروض

نالت أيضا الأجهزة المنزلية من إكسترا، الكثير من الخصومات القوية والكبيرة لفترة محدودة. حيث هناك خصومات بقيمة 60% على الأجهزة المنزلية الصغيرة. وايضا هناك خصومات بقيمة كبيرة ومختلفة تصل إلى 50% على جميع الأجهزة المنزلية الكبيرة. وبالطبع لفترة محدودة فقط حتى نفاذ الكمية. ونالت أجهزة الجوالات الكثير من الاهتمام في التخفيضات بمختلف أنواعها وإصدارتها المختلفة. وكان أكثرها رواجا وطلبا من قبل متابعي ورواد إكسترا التالي.

هاتف جوال سامسونج جالكسي إيه الجيل الرابع بذاكرة 64 جيجا ولون أسود بسعر 575 ريال سعودي

جوال سامسونج جالكسي إيه الجيل الرابع بذاكرة 64 جيجا ولون أزرق بسعر 575 ريال سعودي

هاتف جوال سامسونج جالكسي إيه 52 إس الجيل الخامس بذاكرة 128جيجا ولون أسود بسعر 1499ريال سعودي

جوال آبل آيفون 11 ، الجيل الرابع 128 جيجا الذاكره الإصدار الجديد بلون أبيض وسعر 2899 ريال سعودي

هاتف آبل آيفون 13 ، الجيل الخامس 128 جيجا الذاكره الإصدار الجديد بلون ضوء النجوم وسعر 3599 ريال سعودي

قدمنا لكم الآن أقوى العروض من اكسترا السعودية ، والتي تستمر لفترة محدودة فقط حتى نفاذ الكمية الموجودة بالمتجر. ويمكنكم الآن الإطلاع على كافة عروض اكسترا أقوى العروض. من الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بإكسترا. والذي يمكنكم الطلب منه على الفور والاستلام في أي قليلة بأقل مصاريف شحن.