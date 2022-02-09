شوف عروض قوية من Saco على المكانس الكهربائية بخصم هائل يصل حتى 33%

جددي أجهزتك الكهربائية المنزلية التي لا يمكن الأستغناء عنها أبداً من ساكو saco مع أقوي العروض المميزة التي تتيح لعملائها الاختيار بين الأف الأجهزة الكهربائية المعمرة الصغيرة بخصومات تصل إلي 33% وأسعار مناسبة للجميع وقدمنا أليكم بمقال أخر عن ساكو تقدم أقوى الخصومات تصل إلى 27 % على الأجهزة الرياضية كما تقدم أسعار مغرية على متطلبات أخرى، تابعوا كل ما هو جديد من أفضل العروض المختلفة من خلال موقع ثقفني سنوافيكم بالمزيد.

عروض قوية من Saco على المكانس الكهربائية بخصم يصل حتى 33%

مكنسة هيتاشي برميل، سعة 18 لتر، بقوة 2000 وات، تنظف الأرضيات الصلبة والمفروشة، السجاد والمفروشات، تزيل الأتربة من جميع الأماكن الضيقة بنسبة 99.9%، مزودة بكيس فلتر قماش لتلقي الأتربة والقازورات قابل للغسيل والتنظيف، لون المكنسة أحمر خمري، القوة الكهربائية تصل إلى 220-240 فولت، سعر الجهاز 599.00 ريال بدلاً من 699.00 ريال، وفري 100 ريال عند الشراء، أدفع 199.66 ريال على 3 دفعات.

مكنسة محمولة ماركة هومكس، سعة 0.8 لتر، القوة الكهربائية 100 وات، قوة البطارية 14.4 فولت، تعمل بقوة شفط عالية، تسحب الأتربة والأوساخ بطريقة سريعة وسهلة، صغيرة الحجم وسهلة الحمل بأي مكان، سعر المكنسة 169.00 ريال بدلاً من 199.75 ريال، وفري 30.75 ريال، تقسط على 3 دفعات بمبلغ 56.33 ريال.

مكنسة كهربائية ماركة بيسيل، تنظف جميع أنواع السجاد 10 مرات من المكنسة العادية، تزيل البقع العنيدة الشاقة بضغطة زر واحدة، متوفرة بلون أحمر في أبيض، سعة الخزان الداخلي 5.7 لتر، مصنعة من مواد مختلفة، تعمل بقوة 800 وات، ضمان سنتين، تتميز بفوه عريضة تمنع أي أنسداد لسحب الأتسخات والأوساخ، تزيل وتنظف البقع العنيدة مع تجفيف سريع، بسعر 1699.00 ريال بدلاً من 2399.00 ريال وفر 700 ريال.

مكنسة كهربائية فيليبس، كيس بفلتر بسعة 3 لتر، قوة التشغيل 1800 وات، تتمتع بفوهه متعددة الأغراض، تعمل بقوة شفط عالية، طول السلك 6 متر، ضمان سنتين، متاحة بلون أسود × أحمر، بسعر 361.25 ريال، ادفع 120.41 ريال فقط على 3 دفعات بدون رسوم.