مفهوم حلقة البحث وأهم خصائصها

مفهوم حلقة البحث، الأمر الذي يهم كل طالب في الدراسات العليا، وخاصة إذا كان في إحدى الكليات النظرية مثل كلية التربية، أو الآداب، أو تلك الكليات التي تهتم بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، فالبحث العلمي هو الوسيلة التي يمكن من خلالها الوصول إلى حل للمشكلات التي تؤرق الإنسان وتحيره، وكذا اكتشاف حقائق جديدة عن طريق البحث والتجريب، وهو الطريقة الوحيدة للمعرفة حول العالم، لأنه يعتمد على طرق علمية، والتي بدورها تعتمد على الأساليب المنظمة المتمثلة في الملاحظة وتسجيل المعلومات، والقياس والوصف، وتكوين الفرضيات والاستدلال.

وحلقة البحث هي الخطوة الأولى في تعليم الطلاب والباحثين كيفية إجراء البحوث العلمية وتشجيعهم على استخدام المراجع والمصادر.

مفهوم حلقة البحث

يمكننا تناول تعريفات حلقة البحث لغة واصطلاحا على النحو التالي.

أولاً- لغة: الحلقة لغة هي كل شئ استدار، يقال حلقة القوم، وتلقى العلم في حلقة فلان. أي في مجلس علمه.

الحلقة لغة هي كل شئ استدار، يقال حلقة القوم، وتلقى العلم في حلقة فلان. أي في مجلس علمه. ثانياً- اصطلاحاً: لا تختلف كثيرا التعريفات في الاصطلاح عن التعريفات في اللغة. فهي تجمع مقصود لأفراد متخصصين لهم اهتمامات بحثية مشتركة، يتناقشون في إحدى القضايا المطروحة. وهي عند هذا الحد أحد أنماط ورش العمل. وليس من الضروري أن تنتهي إلى رؤية موحدة أو نتيجة واحدة متفق عليها. بل إنه قد تنتهي إلى أراء ووجهات نظر متفاوتة، وقد يطلق على حلقة البحث مصطلح قدح الذهن.

خصائص حلقة البحث

من التعريف السابق في الاصطلاح، توجد عدة خصائص يمكن لنا أن نستخلصها. ونجملها فيما يلي.

أولاً: كل المشاركين في حلقة البحث لهم اهتمامات بحثية مشتركة. بمعنى أنه يجمعهم تخصص معين.

كل المشاركين في حلقة البحث لهم اهتمامات بحثية مشتركة. بمعنى أنه يجمعهم تخصص معين. ثانياً: حلقة البحث قد تكون أحد أشكال ورشة العمل. لكن ليست ورشة عمل.

حلقة البحث قد تكون أحد أشكال ورشة العمل. لكن ليست ورشة عمل. ثالثاً: حلقة البحث نشاط بحثي جماعي، وأيضا تغلب عليه روح الفريق.

حلقة البحث نشاط بحثي جماعي، وأيضا تغلب عليه روح الفريق. رابعاً: ليس ضرورياً أن تنتهي حلقة البحث إلى نتيجة واحدة. لكن من الممكن جداً أن تنتهي إلى آراء متفاوتة.

أسماء حلقة البحث

لحلقة البحث كما ذكرنا في السابق من خلال مفهوم حلقة البحث. وأهم الخصائص التي تميزها عدة أسماء منها قاعة البحث، وقدح الذهن، الحلقة الدراسية.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية موضوعنا، ونرجوا أن نكون قد وفقنا في عرض مفهوم حلقة البحث باختصار