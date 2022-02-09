شوف لأيام معدودة خصومات إستثنائية من عروض إكسترا Extra لأول مرة على جميع الأقسام

تتوفر كثير من التخفيضات الخاصة المميز على أسعار كافة المنتجات والسلع بجميع الأقسام الموجودة في إكسترا ماركت Extra market من خلال إكسترا أونلاين للمرة الأولى على الإطلاق ولفترة محدودة جداً بأسعار إستثنائية لكل ما تحبونه وتحتاجونه، حيث يعد ماركت إكسترا Extra من أهم وأكبر الماركتات الموجودة بالوطن العربي لبيع كل ما هو حديث من منتجات وإلكترونيات، ومن هذه المقالة سوف نعرض لكم تفاصيل عروض إكسترا خلال فبراير 2022.

عروض إكسترا ماركت بالمملكة العربية السعودية Extra market

تتوفر خصومات حصرية متنوعة كثيرة بداخل عروض إكسترا ماركت Extra market المنتشرة في مدن المملكة العربية السعودية، ومن بينهم: خصم خاص على سعر جهاز السير بمحرك مع شاشة 5 بوصة بحد أقصى 120 كجم القابل لتعديل الإرتفاع من Fitgear بخصم يصل إلى 1200 ريال سعودي، وخصم آخر منهم على سعر دراجة التمارين المزودة بشاشة مرقمة من Fitgear وعجلة هوائية بحد أقصى للوزن 120 كجم، وخصم آخر منهم على سعر كاميرة ايمو رانجر2 بتوفير 120 ريال سعودي مع خاصية التثبت الذكية 360 درجة مع قناع الخصوصية.

خصومات خاصة اليوم من اكسترا ماركت Extra market بالمملكة

تتوفر كثير من الخصومات الخاصة الأخرى على أسعار كاميرة المراقبة الخارجية من إيزبيز مع رؤية ليلية 360 درجة ، و65ip مع خاصية طرد الغبار والماء، ووإكتشاف الأشخاص، وتنزيل آخر منهم على سعر المكنسة الذكية i20 من كيفول مع قوة شفط 2000 واط، وحجم بطارية 3200 ملل أمبير، وتنزيل آخر منهم على سعر الكاميرا الذكية الأنيقة المتعددة المتعددة الأغراض من ايزبليس، مع ميكروغون ثنائي الاتجاه من عدة زوايا، مزدوجة بعدسة 4 ميغا عالية التدفئة مع إمكانية التصوير الليلي، وتوفير 160 ريال سعودي، وإمكانية التقسيط على مدار 12 شهر بـ 239 ريال شهرياً.

تخفيضات إكسترا السعودية اليوم ولفترة محدودة بالمملكة العربية

تتوفر تخفيضات خاصة اليوم من إكسترا السعودية من اليوم وحتى نفاذ الكميات، ومنهم: خصم متميز على سعر المكنسة والممسحة الذكية من كيفول بقوة شفط 2000 واط، وحجم للبطارية 3200 ملل أمبير، وخصم آخر منهم على أسعار المكنسة والممسحة الإلكترونية بتقنية الليزر، وقوة شفط 3000 واط، وحجم بطارية 5200 ملل أمبير.