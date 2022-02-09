نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق العثيم في الفترة من 9 فبراير وحتى 15 فبراير 2022م في المقال التالي
عروض أسواق العثيم في الفترة من 9 فبراير وحتى 15 فبراير 2022م ، تعد أسواق العثيم السعودية ثاني أكبر مركز تسوق في المملكة بعد أسواق بندة من حيث المبيعات، فهى شركة مساهمة سعودية، وهناك العديد من الشركات التابعة لها مثل شركة العثيم للاستثمار والتطوير العقاري، دار الخيول للمقاولات، معهد أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير، سفوري لاند، و القصيم للتنمية، وتعمل أسواق العثيم في تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية والغير غذائية والأدوات المنزلية و اللحوم والأسماك، وتمتلك هذه الأسواق العديد من الفروع التي تتنوع مابين ركن و هايبر ماركت و سوبر ماركت، تسعى دائما أسواق العثيم إلى زيادة فروعها لتغطي جميع أرجاء المملكة بشكل متوازن.
مجلة عروض العثيم في الفترة من 9 فبراير وحتى 15 فبراير 2022م أو حتى نفاذ الكمية
تحرص دائما أسواق العثيم السعودية إلى تقديم العديد من العروض الاسبوعية على المنتجات المختلفة، بأسعار تنافسية ومتفاوتة لتناسب جميع الأذواق والمستويات لتلبية احتياجات المواطنين من مستلزمات المنزل والمواد الغذائية والغير غذائية بمختلف أنواعها، و تقدم لعملائها هذا الأسبوع مجموعة من العروض الترويجية في الفترة من 9 فبراير وحتى 15 فبراير 2022م، ويمكن معرفة هذه العروض من خلال الدخول على صفحة البروشور الخاصة بالعروض.
عروض العثيم في الفترة من 9 فبراير وحتى 15 فبراير 2022م أو حتى نفاذ الكمية
نعرض فيما يلي بعض من أهم عروض العثيم لهذا الاسبوع
1. العروض على المواد الغذائية
- عبوة أرز بسمتي الوليمة مزه سعة 10 كيلو بسعر 69.95 ريال سعودي بدلاً من 80.95 ريال سعودي، يدخل الأرز في العديد من الوصفات الحادثة والحلوى فهو محبب للكبار والصغار ويكثر استخدامه في الوجبات الغذائية.
- عدد 3 حبات من أصابع الدجاج بوزن 400 جرام للحبة حراق أو عادي بسعر 37.90 ريال سعودي بدلاً من 56.85 ريال سعودي، تتميز أصابع الدجاج بسهولة إعدادها، فهى من أكثر الوجبات السريعة المحببة للأطفال، كما يمكن إعدادها في المناسبات مثل اعياد الميلاد أو الافراح.
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- دجاج مجمد ساديا سعر الكيلو 132.95 ريال سعودي، 1200 جرام بسعر 138.95 ريال سعودى، الدجاج من الوجبات الغذائية التي تحرص ربة المنزل على إعدادها بطرق مختلفة لتلبية الأذواق المختلفة، فيمكن إعدادها مشوية أو مقلية أو شاورما.
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